Як можна зупинити Путіна: в ЗСУ розповіли

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Українські військові продовжують стримувати російські війська на лінії бойового зіткнення, попри те, що ворог має значну чисельну перевагу у живій силі та техніці.

Про це 24 Каналу розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За його словами, попри великі втрати, росіяни не мають жодного оперативного прориву на фронті. Зокрема, на Донеччині окупанти використовують природні умови та цивільний одяг, аби непомітно просуватися пішки та з’являтися у несподіваних місцях.

Реклама

Федоренко наголосив, що російська армія здебільшого складається з найманців, серед яких — асоціальні елементи, в’язні та ті, хто йде воювати за грошові виплати. Він вважає, що зупинити їх можна лише економічним тиском на РФ та обмеженням її можливостей фінансувати війну, зокрема через нафтові доходи.

Командир зазначив, що роль у цьому може відіграти Дональд Трамп, який має вплив на світові енергетичні ринки. Крім того, для успіху потрібен розвиток українських технологій, насамперед дронів і ракетної програми, що вже довела свою ефективність, зокрема під час знищення крейсера «Москва».

Федоренко підкреслив, що чим більше дронів і ракет буде ліквідовано на території Росії, тим менше зброї ворог зможе використовувати проти України. А ті ракети, що все ж досягнуть українського повітряного простору, мають бути збиті системами ППО та бойовою авіацією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія під час наступальних дій у липні захопила від 500 до 550 кв. км української території. Приблизно такими ж були здобутки російських окупантів у червні. Тобто влітку Україна втратила уже близько 1000 кв. км території.