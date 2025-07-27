Як об'єкти в Україні можуть допомагати росіянам вести обстріл "Шахедами": експерт відповів

Шахед / © iStock

Реклама

Росія модернізує власні дрони — зокрема БПЛА «Гербер» — потужними китайськими модемами, які дозволяють встановлювати радіозв’язок на великі відстані.

Про це повідомив український експерт із систем зв’язку Сергій Бескрестнов.

За його словами, такі безпілотники активно використовуються для розвідки на користь ударних дронів типу «Шахед». Новітні модеми працюють у діапазоні 1300–1500 МГц, тому фахівець закликав спеціалістів відстежувати ці частоти — особливо під час повітряних тривог.

Реклама

Більше того, Бескрестнов звертає увагу на сигнали, що можуть походити з землі — на його думку, це свідчить про можливу присутність ретрансляторів на території України.

Якщо це підтвердиться, російські БПЛА зможуть здійснювати розвідку на набагато більшій відстані, ніж дозволяє стандартне обладнання «Герберів».

Експерт підкреслює: виявлення й глушіння таких модемів може стати ключем до ефективнішої боротьби з ворожими дронами.

Нагадаємо, Росія інтенсивно нарощує виробництво ударних дронів типу «Шахед» і, як припускають представники Німеччини та України, вже до листопада 2025 року може бути здатна запускати до 2000 безпілотників за одну ніч. Такий сценарій передбачає надмасштабну атаку, до якої українські сили мають готуватись уже зараз.

Реклама

Експерти наголошують: традиційні системи ППО, зокрема дорогі ракети Patriot, є занадто витратними для протидії масовим дроновим атакам. Тому Україна разом із партнерами повинна шукати більш економічно ефективні способи знешкодження безпілотників.