Як персональний рекрутер допомагає знайти вакансію оператора БПЛА

Реклама

На прикладі вакансії оператора БПЛА надамо поради персональних рекрутерів і пояснимо, як долучитися до підрозділів безпілотних систем, скільки триває навчання та які вимоги до кандидатів.

Чи можна стати оператором БПЛА без досвіду?

Рекрутер Сил ТрО ЗСУ Олег Лісник (Львів та Львівська область):

Усі військовослужбовці, які вступають на посади в екіпажах БПЛА, проходять спеціалізоване навчання. Воно триває 30-45 днів. Добре, якщо новобранці вміють керувати дроном хоча б на рівні розповсюджених симуляторів на кшталт Liftoff. Проте чимало військових опанували ці спеціальності “з нуля” В цьому питанні головне – особиста мотивація і наполегливість. Є суміжні військові спеціальності, пов’язані з БПЛА: майстри-інженери, техніки в майстернях, сапери, дешифрувальники, які аналізують дані аеророзвідки і передають свої висновки командиру підрозділу.

Реклама

Як відбувається підготовка оператора БПЛА? Скільки часу приділяють практиці?

Рекрутер Сил ТрО ЗСУ Сергій Андрійчук (Київ і Київська область):

В Силах територіальної оборони діє спеціалізований навчальний центр для операторів БПЛА. Кожен підрозділ безпілотних систем має власні можливості навчати операторів, залучає до цього інструкторів та екіпажі, які перебувають “на відтяжці” або на відновленні.

Часто-густо майбутній оператор БПЛА одразу закріплюється за екіпажем, в якому буде проходити службу. Практики багато, навчання починається з симуляторів, за оцінкою інструкторів, це плюс-мінус 40 годин віртуального нальоту. Далі переходять до керування дронами-аеророзвідниками, FPV, тренують керування в окулярах. Дрон на оптоволокні – це також особливі навички та вимоги до керування.

Загальний термін навчання оператора БПЛА – 1-1,5 місяці. Завершується все іспитами, щоб отримати відповідну військову облікову спеціальність. Для екіпажів БПЛА – це ВОС-216, 217, 218, 219.

Реклама

Як відбувається розподіл за вакансіями операторів БПЛА?

Керівник рекрутингової групи Сил ТрО ЗСУ Тетяна Чороба (Одеса та Одеська область):

Ключова перевага рекрутингу як послуги – це можливість самостійно обрати підрозділ та вакансію у ЗСУ, пройти співбесіду з майбутнім командиром. Тому персональний рекрутер Сил ТрО ЗСУ разом з рекрутом наперед визначають посаду, на якій він бажає служити.

Навички безумовно важливі, люди, які мають досвід з керування цивільними дронам, на першому етапі навчання будуть мати перевагу. Проте мотивовані жінки та чоловіки опановують керування БПЛА й без досвіду, причому вікових обмежень також немає. На старті це не про навички, а про бажання навчатися і тренуватися.

Отже, в кожній бригаді територіальної оборони створені підрозділи безпілотних систем, в яких наявні вакансії в екіпажах БПЛА: командир екіпажу, оператор БПЛА, майстер-інженер (споряджає дрон зарядом, може здійснювати запуск з катапульти), технік, сапер, водій. Всі вони проходять адаптацію та злагодження у своєму підрозділі, розподіляють обов’язки, готуються до бойової роботи, вивчають місцевість і досвід побратимів з інших екіпажів. Піхотних посад в підрозділах безпілотних систем немає.

Реклама

Звернутися до рекрутера Сил територіальної оборони ЗСУ та знайти вакансію оператора БПЛА можна 7 днів на тиждень за телефоном 0 800 505 163. Рекрутер уточнює дані кандидата на службу та пропонує посади в різних підрозділах. Відвідування ТЦК та СП в цьому випадку не обов’язкове.