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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Як північнокорейські бійці воюють проти України: командир 92 ОШБр розповів цікаві деталі

Віталій Нащубський зазначив, що з військовими з КНДР було складно воювати, але знищити їх вдалося багато.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Віталій Нащубський – полковник, командир 92-ої штурмової бригади

Віталій Нащубський — полковник, командир 92-ої штурмової бригади / © скриншот з відео

Північнокорейці, які воюють на Курщині на боці росіян, — це дуже добре підготовлені та злагоджені бійці до 35 років.

Про це повідомив полковник, командир 92-ої штурмової бригади Віталій Нащубський в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту «ТСН Тиждень» Андрію Цаплієнку.

«Це дуже добре підготовлені люди. Категорія до 35 років, фізично підготовлені дуже круто. Адекватне в них розуміння і навіть сказав би, така управляємість ними. Тобто є командир їхній і вони його слухають, відчувають і працюють за тими вказівками, які він дає», — зазначив Нащубський.

Командир 92 бригади додав, що північнокорейські військові на деяких ділянках воюють безстрашно. З ними складно було воювати, але вдалося знищити багато.

«Це дуже непогано злагоджені підрозділи і вони показували себе на деяких ділянках навіть безстрашними. Були випадки, коли його товариш гине, а вони йдуть далі виконувати задачу і зупинки немає, їм треба нарощувати… Вони розуміють, що під час наступу є втрати, коефіцієнт втрат, але далі вони нарощують, нарощують. Складно було воювати, але успішно — Залишилось їх багато там в землі», — резюмував військоий.

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