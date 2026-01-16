Як погода впливає на війну в Україні: військовий відповів

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Зимові погодні умови вносять корективи у бойові дії, проте не зупиняють їх. Російські війська активно використовують періоди негоди — тумани, снігопади та темний час доби — для спроб просунутися вперед, зокрема застосовуючи бронетехніку.

Про це в ефірі телеканалу «Київ 24» розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За словами військового, низькі температури та морози створюють однакові проблеми для обох сторін конфлікту, адже лінія фронту не розділяє погодні умови.

«Всі знаходимося в тих умовах. Морози ж не розділяють лінію бойового зіткнення. Тут буде сильніший мороз, а там менший, наприклад. Тому з тими проблемами стикаються абсолютно всі», — зазначив Братчук.

Однак ворог намагається адаптуватися та використати метеоумови на свою користь.

«Звісно, ворог використовує або намагається використовувати погодні умови: тумани, темний період доби, снігопади. Він намагається під час такої негоди спробувати просуватися», — наголосив речник УДА.

Як впливає погода на Покровський напрямок

Особливу активність із застосуванням такої тактики фіксують на складних ділянках фронту. Братчук зауважив, що росіяни періодично застосовують механізовану компоненту, зокрема на Покровському напрямку, намагаючись під прикриттям негоди наблизитися до українських позицій.

Проте Сили оборони ефективно протидіють цим задумам. Ключову роль відіграють оператори БпЛА.

«Ми бачимо, як наші оборонці з допомогою тих же дронів на сьогодні максимально ворога знищують, не дають йому можливості навіть зближатися до відповідних рубежів», — підкреслив спікер.

Братчук переконаний: попри вплив погоди, вона не є вирішальним чинником у сучасній війні.

«Звісно, погода впливає, але на сьогодні не є остаточним і найголовнішим чинником, який керує полем бою. Сьогодні люди залишаються головним елементом бою, який вирішує долю тієї чи іншої дії та операцій нашої оборони», — резюмував речник.

Нагадаємо, російські війська на початку тижня намагалися прорвати державний кордон України в напрямку села Дігтярне на Харківщині. Окупанти діяли малими піхотними групами, попередньо накопичивши сили поблизу кордону.

Українські прикордонники відбили атаку, знищивши понад 20 загарбників, ще 11 дістали поранення. Також ворог безуспішно намагався розширити зону боїв у районах Круглого, Бугруватки та Вовчанських Хуторів, але зазнав втрат і був зупинений Силами оборони.