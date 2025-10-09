Як погода зриває наступ росіян: військовий розкрив деталі

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Погодні умови, які настали у ці дні, не сприяють російській армії, яка здійснює активні наступальні дії на фронті.

Про це повідомив Микола Волохов «Абдула», командир Групи Терра у складі 3-го Армійського корпусу, передає КИЇВ24.

«Росіяни використовують залишки погоди. Те, що ми зараз спостерігаємо — інтенсифікацію штурмових дій — пов’язано з тим, що це їхній останній ривок. Погода буде не на їхньому боці, завжди погода не на боці того, хто рухається. Тому маємо протриматися, маємо не дати їм зробити цей останній ривок», — зазначив він.

З його слів, РФ накопичила сили і намагатиметься їх десь реалізувати. Тому зараз тактика наступна — тримати максимально оборону.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що протягом останніх кількох днів російські окупаційні війська намагаються активізуватися на Вовчанському напрямку.

Раніше також стало відомо, що Росія все більше вербує до своєї армії найманців на тлі шалених втрат на полі бою.