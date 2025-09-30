Як посадити Путіна за стіл переговорів: в ЗСУ назвали єдину умову

Переговори України та Росії

Реклама

Володимир Путін може погодитися на переговори з Україною лише у випадку, коли відчуватиме екзистенційний страх.

Про це розповів в ефірі 24 каналу військовослужбовець Олексій Герман.

Він переконаний, що інакше, як під впливом страху, Володимир Путін ніколи не піде на реальні переговори. За його словами, у Кремлі, попри показну самостійність, слідкують за настроями у суспільстві та все одно залежать від них.

Реклама

«Мовиться про загрозу розпаду Росії або внутрішнього заколоту, який може призвести до повалення режиму. В іншому випадку це неможливо,» — підкреслив військовий.

На думку Германа, головний шлях до дестабілізації режиму — це втрати на фронті. Чим більше незадоволених росіян, загиблих, поранених, без кінцівок, повернуться до Росії та почнуть вимагати компенсацій, пенсій та визнання, тим краще.

«Це більше дестабілізує. Є світло у кінці тунелю,» — вважає він.

Військовослужбовець назвав конкретну цифру, яка може змінити ситуацію: щодня ліквідовувати понад 30 тисяч окупантів на місяць. За його словами, саме такі втрати змусять Москву сісти за стіл переговорів.

Реклама

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников озвучив тривожний прогноз щодо подальшого розвитку російсько-українського конфлікту. Він попередив, якщо до певного терміну ситуація не буде врегульована, світ може зіткнутися з початком «великої війни». За його словами, цей термін обумовлений історичними прикладами та «математичними формулами».