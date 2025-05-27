Як звільнятимуть цивільних полонених і чи можливий обмін "всіх на всіх": Лубінець відповів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

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Україна постійно працює над звільненням та обміном полонених - як військових, так і цивільних, ведучи перемовини за участі міжнародних партнерів та посередників.

Про це в ефірі телемарафону 27 травня заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після великого обміну полоненими, що відбувся напередодні.

Як повертатимуть цивільних полонених

Щодо цивільних полонених, за словами Лубінця, їхнє повернення значно ускладнене, адже міжнародне право не передбачає обмін цивільних осіб.

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«У нас є 120 цивільних громадян України, які повернулись у рамках взаємного повернення, але це не обмін як юридичний процес… Росія незаконно затримує цивільних — журналістів, представників громад, місцевого самоврядування, релігійних спільнот», — сказав Лубінець.

Омбудсман навів приклад журналістки Вікторії Рощиної, яка була закатована в полоні.

«Це журналістка, яку просто в полоні вбили, закатували росіяни й віддали її тіло», — сказав Лубінець.

За словами Лубінця, Україна постійно працює над звільненням як військових, так і цивільних полонених, ведучи перемовини за участі міжнародних партнерів та посередників.

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«З української сторони постійно лунають нові пропозиції щодо організації обмінів, у тому числі великих — наприклад, обміну „всіх на всіх“, — сказав Лубінець.

Що саме стало відомо після обміну полоненими «1000 на 1000»

Після обміну полоненими за форматом «1000 на 1000» стали відомі нові подробиці методів, які росіяни застосовують до українців. Зокрема, тривала ізоляція, заборона виходити на вулицю, примус до вивчення гімну РФ і його виконання. У разі відмови до військових застосовували фізичне насильство.

У звільнених з російського полону українських військових зафіксовано численні випадки жорстокого поводження, що є грубим порушенням норм міжнародного права. За словами омбудсмена, відразу після повернення звільнених військовослужбовців було скеровано до медичних закладів.

«На жаль, вкотре і вкотре фіксуємо офіційно, що Росія порушує Женевські конвенції, не тримає у прийнятних умовах військовополонених, як це передбачено конвенціями. Ми зафіксували, що хлопці, які перебували більше, ніж три роки в полоні, багато хто з них був переміщений з однієї виправної колонії в іншу, і традиційно Росія застосовувала тортури», — заявив Лубінець.

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Одного хлопця, за словами омбудсмена, принципово взагалі не виводили на вулицю.

Медична допомога, як і одяг, відповідний за розміром, українським полоненим не надається.

«Традиційно ми зафіксували, що під час скарг на своє здоров’я російська сторона не надавала жодної медичної допомоги», — повідомив він.

80% випадків військовослужбовці повернулись у тюремному одязі невідповідного розміру.

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Під час допитів і обстежень фахівці Офісу омбудсмена фіксують тортури документально. За словами Лубінця, такі дії Росії є воєнним злочином.

«Так, ми юридично трактуємо це як воєнний злочин. Поводження з українськими військовополоненими — вбивства, піддавання тортурам, ненадання медичної допомоги все це є розповсюдженим елементом воєнного злочину і порушенням Женевської конвенції», — наголосив він.

Дата публікації 14:42, 26.05.25 Кількість переглядів 5 Списки обміну складали в процесі! Від того більш щемливими були зустрічі

Нагадаємо, 23 травня, відбувся перший етап найбільшого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі.

25 травня було здійснено третій етап великого оміну.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

НЕ ОДРАЗУ ВПІЗНАВАЛИ СВОЇХ ПІСЛЯ РОКІВ ПОЛОНУ!

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