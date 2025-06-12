Як примусити Путіна та Росію до миру: експерт назвав ключові складники

Диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Росію потрібно змусити до миру, втім заклики президента США Дональда Трампа та погрози санкціями не спрацюють. Потрібні конкретні та ефективні заходи у військовому, економічному та політичному напрямку.

Про це сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю Telegraf UA.

Передовсім Маломуж вважає, що Україні потрібно надати:

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10 тисяч стратегічних і тактичних ракет великої дальності Tomahawk;

декілька тисяч тактичних балістичних ракет ATACMS;

тисячі літаків, БМП M2 Bradley і танків Leopard;

РЕБ, які глушать балістичні ракети і дрони будь-яких типів;

мільйони боєприпасів.

Не менш важливий елемент — економічний тиск на російську еліту. Зокрема, йдеться і про родину Путіна, оскільки лише фінансові санкції мають 58 закритих позицій.

А так звані «пекельні» санкції щодо енергетики повинні разюче вплинути на російські нафту та газ, і, як наслідок, під лідерством США Європа й Китай будуватимуть новий світовий порядок.

«Усе інше — не спрацює. Це наше стратегічне, домашнє і повсякденне завдання», — завершив Маломуж.

Раніше у ISW заявили, що західна військова допомога для України, особливо від США, залишається ключовою для того, щоб ЗСУ могли досягати рішучих успіхів на фронті та змушували президента Росії Володимира Путіна переглянути його теорію перемоги.

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Аналітики переконані, що скорочення американської військової допомоги для України не призведе ні до стійкого миру в країні, ні до того, що Путін перегляне свою теорію перемоги.

Теорія перемоги очільника Кремля полягає в тому, що російська армія здатна підтримувати повільне, поступове просування на полі бою довше, ніж українські війська можуть оборонятися, і довше, ніж Захід буде готовий підтримувати Україну.