Як Путін може відповісти на операцію "Павутина": ексдипломат НАТО відповів

Малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю / © ТСН.ua

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Малоймовірно, що Росія застосує ядерну зброю у відповідь на спецоперацію СБУ «Павутина», адже це зробить її ще більшим вигнанцем, навіть в очах Китаю. Натомість, Москва й надалі тиснутиме через ядерний шантаж для залякування партнерів України.

Очільник Інформаційного центру НАТО в Москві (2010-2015), старший науковий співробітник Центру східних досліджень (Польща) Роберт Пшель сказав про це в ефірі «Радіо Свобода».

«Малоймовірно, що Росія застосує ядерну зброю — це зробить її ще більшим вигнанцем, навіть в очах таких країн, як Китай», — зазначив Пшель.

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Проте Москва, за словами Роберта Пшеля, не покине спроб тиснути за допомогою ядерного шантажу, але не для залякування самих українців, а партнерів України.

Він зазначив, що буде більше варварських нападів.

«Хоч важко уявити, який новий рівень жорстокості Росія може запропонувати після атак на цивільних, енергетику, лікарні», — додав Пшель.

Проте він сказав і про путінське «бажання зробити щось надзвичайно гидке».

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Пшель наголосив, що українці це розуміють і намагатимуться підготуватися до можливої відповіді Кремля.

Нагадаємо, те, що Росія не вдасться до ядерної відповіді на останні атаки по Кримському мосту та авіабазах в межах спецперацій СБУ, сказав й інший політик — аналітик з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

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