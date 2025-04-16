Як РФ "дотримується" енергетичного перемирʼя: в МЗС назвали кількість порушень

Речник МЗС України Георгій Тихий / © Укрінформ

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Після досягнення домовленостей про припинення атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, Росія вже десятки разів порушила свої зобов’язання і продовжує бити по українській енергомережі.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу в Києві в середу, 16 квітня.

«Лише за останню добу зафіксовані три такі порушення. Зокрема, в Миколаївській області пошкоджено трансформатор. Також пошкоджено трансформатор внаслідок обстрілів в передмісті Херсона. І третє, вчора була пошкоджена лінія енергопередач у Полтавській області. Все це вважається порушеннями енергетичного перемир’я. Ми цю інформацію доносимо до наших партнерів. До речі, загалом під час енергетичного перемир’я Росія понад 30 разів порушувала його», — наголосив речник.

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Георгій Тихий зауважив, що Україна детально фіксує всі факти про порушення режиму припинення вогню по енергетичних об’єктах та регулярно направляє цю інформацію урядам держав-партнерів і до міжнародних організацій.

Нагадаємо, РФ стверджує, що Україна «порушує енергетичне перемир’я». Інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у РФ та на окупованих нею територіях.