Як РФ зірвала великоднє перемир’я: понад 10 тисяч атак за свято

РФ зірвала великоднє перемир’я

Реклама

Як і торік, росіяни не дотрималися перемир’я на Великдень. Від офіційного початку дії режиму припинення вогню росіяни порушили його понад 10 тисяч разів.

У Генеральному штабі ЗСУ підсумували, чи було затишшя на фронті на Великдень і чи намагався ворог просунутися на полі бою.

Скільки разів росіяни порушили режим тиші на Великдень

У звіті Генштабу йдеться, що під час так званого великоднього перемир’я росіяни не завдали ракетних, авіаційних та дронових ударів типів «Шахед» та «Гербера».

Реклама

Однак росіяни завдали 9 035 ударів дронами-камікадзе типів «Італмас», «Ланцет», «Молнія» та FPV.

Ворог намагався скористатися затишшям і пішов у штурм 119 разів.

Також росіяни завдали 1 567 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.

За період великоднього перемир’я росіяни порушили режим припинення вогню 10 721 раз. ЗСУ продовжують чинити спротив на всіх ділянках фронту.

Реклама

Нагадаємо, торік російські окупанти також пообіцяли дотримуватися режиму тиші на свято і не дотрималися обіцянки.