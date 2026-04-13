Як РФ зірвала великоднє перемир’я: понад 10 тисяч атак за свято
Попри оголошене перемир’я, РФ не припинила вогонь на Великдень. На фронті в Україні зафіксовано тисячі атак і сотні штурмів.
Як і торік, росіяни не дотрималися перемир’я на Великдень. Від офіційного початку дії режиму припинення вогню росіяни порушили його понад 10 тисяч разів.
У Генеральному штабі ЗСУ підсумували, чи було затишшя на фронті на Великдень і чи намагався ворог просунутися на полі бою.
Скільки разів росіяни порушили режим тиші на Великдень
У звіті Генштабу йдеться, що під час так званого великоднього перемир’я росіяни не завдали ракетних, авіаційних та дронових ударів типів «Шахед» та «Гербера».
Однак росіяни завдали 9 035 ударів дронами-камікадзе типів «Італмас», «Ланцет», «Молнія» та FPV.
Ворог намагався скористатися затишшям і пішов у штурм 119 разів.
Також росіяни завдали 1 567 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.
За період великоднього перемир’я росіяни порушили режим припинення вогню 10 721 раз. ЗСУ продовжують чинити спротив на всіх ділянках фронту.
Росіяни не дотримуються великоднього перемир’я
Нагадаємо, торік російські окупанти також пообіцяли дотримуватися режиму тиші на свято і не дотрималися обіцянки.
2025 року перемир’я мало бути значно довшим — з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. Однак у перший же день росіяни почали завдавати ударів дронами.
2022 року пасхальне перемир’я мало тривати від 21 до 25 квітня 2022 року, однак РФ відмовилася від нього в останній момент.