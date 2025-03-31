Як роботи зміцнюють оборону ЗСУ від російських танків: подробиці від Forbes

Український наземний робот, який натягує колючий дріт / © Facebook/93-я бригада ЗСУ

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Російський штурм під Покровськом 27 березня пошкодив загородження з колючого дроту, яке українські військові встановили для уповільнення атак ворога. Однак українці оперативно відновили розрив у загородженні — ймовірно, за допомогою одного зі своїх наземних роботів, що транспортують колючий дріт.

Про це йдеться у статті аналітика Forbes Девіда Акса.

Російська атака під Покровськом була нетиповою. Оскільки російським окупантам бракує спеціалізованої бронетехніки, вони дедалі частіше атакують пішки або на цивільних авто. Однак РФ намагається повернути собі ініціативу у виснажливому наступі на укріплений Покровськ, і зібрала для цього щонайменше дюжину бронемашин, серед яких був і сучасний танк Т-90М.

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Танк Т-90М наштовхнувся на щільний вогонь української артилерії та дронів, а також на масиви колючого дроту, що розриває людське тіло та заплутує техніку.

«Цей наступ став ще одним непотрібним підтвердженням слабкості російської армії», — зазначив один з українських блогерів.

Екіпаж танка Т-90 або загинув, або залишив машину. Танк прорвався через дротові загородження, але зрештою зупинився. Однак після цього вночі хтось чи щось відновив прорив у загородженні. Українські розвідувальні дрони наступного ранку показали нову ділянку дроту, натягнуту навколо танка.

Блогер Special Kherson Cat, який висвітлює події на півдні, припустив, що дріт міг встановити український безпілотний наземний транспорт. Це вкрай небезпечне завдання, яке раніше було прерогативою інженерних підрозділів.

Акс зазначив, що це цілком можливо. Багато українських бригад використовують радіокерованих наземних роботів для виконання найризикованіших інженерних робіт.

«З ними працювати набагато легше в будь-яких умовах», — пояснив боєць 93-ї механізованої бригади в офіційному відео.

Роботи для натягування дроту — це прості гусеничні машини з платформою позаду, на якій закріплено великий моток. Оператор дистанційно керує машиною. Орієнтуючись через фронтальну камеру, оператор закріплює кінець дроту до вже встановленого загородження і поступово розмотує решту котушки.

І навіть якщо російські загарбники помітять та знищать робота — це не проблема.

«Краще втратити робота, ніж людину», — зазначив ще один боєць 93-ї механізованої бригади.

До слова, у своїй іншій статті Акс описав, як винищувачі F-16 вистежують ворожі засоби ППО, збивають ударні дрони, глушать радари та скидають високоточні бомби.