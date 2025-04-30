Як Росія ядерним шантажем зупинила постачання зброї Україні: генерал розкрив деталі

Ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна

Реклама

Росія приховано застосовує ядерний шантаж, аби вплинути на Захід щодо допомоги Україні. Через один із таких випадків восени 2022 року для Україні призупинили постачання зброї.

Про це генерал-майор Ілля Павленко розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Романенка, колись радянські, а тепер російські спецслужби передають інформацію про начебто свої розмірковування про застосуванням ядерної зброї через канали, від яких ця інформація точно потрапить до керівництва країн Заходу. Такі «вкиди» росіяни можуть передавати через викритих агентів, які передадуть інформацію своїм кураторам.

Реклама

«Так і з’являються такі матеріали, які були на столі у Байдена про те, що росіяни нібито готували і хотіли спершу нанести ядерний удар десь у Чорному морі або вдарити по якомусь військовому об’єкту, щоби викликати паніку в Україні і дестабілізувати ситуацію в Європі», — розповів Павленко.

Він також зауважив, що для просування своїх «вкидів» росіяни підігрують агентам. Так, якщо агенти отримали завдання уточнити місце і час можливого ядерного удару, РФ для ефекту вносить зміни до своєї ядерної доктрини, зменшуючи поріг застосування зброї масового ураження. Це слугує для західних розвідок фактично підтвердженням інформації про можливий ядерний удар.

«Політики та військові не можуть цього ігнорувати, і відповідно, пішла заборона на нанесення ударів, зменшення допомоги і таке інше. Якщо ви пам’ятаєте, після початку Харківської операції у 2022 році у нас призупинилось постачання озброєння. Це в нас було перше тривале припинення постачання озброєння», — стверджує генерал-майор.

Він додав, що з огляду на реакцію Білого дому, до них довели дезінформацію про можливість застосування ядерної зброї. В адміністрації США, можливо, злякались та призупинили допомогу Україні.

Павленко переконаний, що якби цього не сталось, «війна б могла розвиватись зовсім інакше».

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Росія активізувала ядерну риторику, намагаючись показати безпорадність НАТО та посіяти паніку в ЄС. Ця інформаційна атака дуже схожа на ті, що передували вторгненням до Грузії та України.