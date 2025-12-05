Як Росія вербує "гарматне м’ясо": Politico пояснило новий метод набору

Окупанти / © Getty Images

Попри колосальні втрати, які, за оцінками Генштабу ЗСУ, сягнули вже понад 1 мільйона 178 тисяч солдатів убитими та пораненими, країна агресор не відчуває браку живої сили на фронті.

Про це пише Politico.

На відміну від часткової мобілізації вересня 2022 року, яка викликала хвилю обурення та страху в суспільстві, Кремль сьогодні робить ставку на грошову винагороду. Процес вербування контрактників став дуже схожим на звичайний рекрутинг цивільними підприємствами, але з однією принциповою відмінністю — 25 тисяч доларів за сам факт підписання контракту.

Для пересічних росіян, особливо з провінційних міст, де економічна ситуація часто залишає бажати кращого, ця сума є «шаленими грошима», яких ледь вистачить на однокімнатну квартиру. Саме гроші стали головним каталізатором, який забезпечує постійний приплив «добровольців».

Чому армія для росіян «останній шанс»

Російська держава пропонує низку додаткових бонусів, які роблять військову службу привабливою для конкретної демографічної групи:

Списання боргів перед банками та мікрокредитними організаціями.

Гарантоване місце в університетах для дітей контрактників.

Відсутність перепон через наявність судимостей чи важких хвороб.

Політолог Катерина Шульманн зазначає: ці заходи спрямовані на «соціально вразливих чоловіків» — людей із боргами, судимістю, низьким рівнем фінансової грамотності, які опинилися на узбіччі без перспектив. Для них армія часто стає «роботодавцем останньої надії».

За час війни у Росії сформувалася централізована і водночас децентралізована система вербування. Важливе місце в ній відведено регіональним органам влади, які фактично перетворилися на центри найму. Їх змусили змагатися між собою за кількість завербованих, виплачуючи щедрі бонуси з місцевих бюджетів.

Регіональні уряди укладають офіційні контракти з кадровими агентствами, які, своєю чергою, залучають позаштатних рекрутерів. За кожного приведеного до військкомату «добровольця» будь-який громадянин Росії може отримати від 1 до понад 3 тисяч доларів. Чим гірша економічна ситуація в регіоні, тим вищий там відсоток «добровольців».

Значну допомогу в підтримці людських ресурсів надало вербування ув’язнених. В Росії цілком офіційно запроваджено систему закриття кримінального провадження, якщо підозрюваний чи обвинувачений підписує військовий контракт. У таких випадках вербувальниками часто виступають самі поліцейські.

Крім того, продовжуються скарги батьків та самих строковиків на те, що вчорашніх школярів під примусом чи обманом змушують підписувати контракти та йти на фронт, що створює постійний резерв для поповнення втрат.

Ця здатність Кремля підтримувати рівень людських ресурсів на тлі величезних втрат пояснює, чому Володимир Путін, здається, більш переконаний, ніж будь-коли, що він може змусити Україну прийняти його умови через війну на виснаження, як зазначає Politico.

Нагадаємо, вздовж українського фронту, що простягнувся більш ніж на 1200 кілометрів, Росія сконцентрувала близько 710 тисяч військових — це найбільше угруповання окупаційних сил від початку повномасштабного вторгнення.

Противник розтягнув свої сили по всій лінії зіткнення — від північних напрямків до південних, намагаючись одночасно тиснути на оборону України на декількох ділянках.

Попри таку чисельність, російська армія продовжує зазнавати суттєвих втрат. За оцінкою Сирського, щодня ЗСУ знищують або виводять з бою 1000–1100 загарбників, більшість із яких — безповоротно.