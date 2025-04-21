Як Росія використала "великоднє перемир'я": військовий розповів, про важливі нюанси

Ворог використовує перемир’я для ротацій та атак / © Associated Press

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Росія не дотримується перемир’їв і використовує затишшя на фронті для ротації особового складу та підготовки нових атак.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» заявив Андрій Отченаш — командир екіпажу БпЛА «Кара Небесна» бригади «Рубіж».

«Будь-яке перемир’я противник сприймає як шанс перепочити, перекинути ресурси та підготуватись до подальших бойових дій. Для нас у цьому немає нічого позитивного», — сказав військовий.

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За його словами, поки Україна намагається діяти відповідно до міжнародних норм, ворог підступно використовує час затишшя для ротації та зосередження сил.

«Ми бачимо, як вони заводять свіжий особовий склад на окремих ділянках фронту. І щойно внутрішню ротацію завершено — починаються обстріли нашої лінії оборони», — зазначив Отченаш.

Військовий наголошує, що навіть під час умовного перемир’я ворог активно застосовує артилерію та FPV-дрони, чим підтверджує, що мир — лише фікція з їхнього боку.

«На жаль, по факту нічого не змінюється», — підсумував командир екіпажу «Кара Небесна».

Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про завершення 21 квітня «великоднього перемир’я» та продовження війни — так званої «спеціальної воєнної операції». Традиційно у відомстві звинуватили Україну у порушенні умовперемир’я.