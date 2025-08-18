ТСН у соціальних мережах

Війна
33
Як росіянам вдалося просунутися біля Добропілля: пояснення Сирського

Прорив ЗС РФ під Добропіллям стався через особливості місцевості та лінії бойового зіткнення на цьому напрямку.

Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону на фронті

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

Росіяни на Покровському напрямку змогли просунутися до кількох населених пунктів до 10-12 км завдяки тактиці «тисячі порізів». Малі штурмові групи окупантів наступали на широкому фронті та з’явилися неподалік Добропілля.

Про це Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю «РБК-Україна».

З його слів, прорив ЗС РФ під Добропіллям стався через особливості місцевості та лінії бойового зіткнення на цьому напрямку.

На Покровському напрямку багато ярів, річок й інших ділянок, які дозволяють пересуватися приховано, а влітку маскуванню сприяє також зелень.

«І по-друге, на жаль, через об’єктивні причини у нас там немає суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим і просунувся. Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили та засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації в їхніх соцмережах спочатку мали тональність „вперед, перемога“, а зараз — „в оточенні, кінець“, — сказав Сирський.

Він також уточнив, що наразі просочування ЗС РФ біля Добропілля дійшло до «логічного завершення».

Нагадаємо, Сили оборони України зачистили шість населених пунктів біля Добропілля у Донецькій області. Також зачищено від окупантів місто Покровськ. В операційній зоні ворог зазнав значних втрат у живій силі, зазначив Генштаб.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ біля важливих міст на Донбасі.

«Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині — на напрямку Добропілля та Покровська», — повідомив глава держави.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ мають успіх на деяких ділянках фронту. Більше про це читайте у новині.

