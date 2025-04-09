Як росіяни захищають Кримський міст: речник ВМС повідомив несподівані подробиці

Кримський міст / © ТСН.ua

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Для захисту незаконно спорудженого Кримського мосту, який сполучає Російську Федерацію із окупованим півостровом, росіяни застосовують всі наявні у них засоби.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук коментарі телеканалу «Ми Україна».

За його словами, безпосередньо в Керченській протоці застосовується берегова оборона, а також фізичний захист за допомогою понтонів та бонових загороджень.

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«Фактично вони зробили такі ворота, які вони відкривають для того, щоб пропускати судна», — пояснив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що для захисту від ударів по мосту з повітря окупанти використовують різноманітні комплекси ППО, серед яких не тільки С-300 та С-400, але навіть С-500 «Прометей» — остання версія цієї системи ППО.

«У них навіть є підрозділи Росгвардії, які фактично відносяться до флоту і безпосередньо опікуються охороною подібних об’єктів», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше командувач українських ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа висловив упевненість, що Силам оборони України вдасться знищити Керченський міст.