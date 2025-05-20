Як російським "Шахедам" вдається обходити ППО України: пояснення Ігната

"Шахеди" / © ТСН.ua

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Росія постійно модернізує безпілотники типу «Шахед». Зокрема, покращуються система наведення та інші характеристики, які дозволяють обходити дронам українську ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вдосконалення „Шахедів“ триває, в принципі, на перший рік. Те, що він візуально змінився, це зрозуміло, так. Навіть колір змінюється, змінюється система його наведення», — каже він.

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Що змінює РФ

За словами Ігната, противник допрацьовує систему наведення та інші речі, які дозволяють «Шахедам» долати на тих чи інших напрямках системи протиповітряної оборони. Завдяки також і тактичним прийомам, які застосовує противник. Це одночасно велика група ворожих ударних безпілотників з великої висоти атакує одне місто чи один об’єкт. Власне, таку велику кількість, зрозуміло, що вразити не вдасться, тому при таких атаках відсоток збиття, звісно, буде менший.

«Але, як бачите по статистиці, вона також не є малою. Мені вважається, позитив — статистика збиття. Сьогодні маємо, власне, 93 безпілотники зі 108, які не досягли своїх цілей. Ми постійно бачимо, що ворог намагається вдосконалити ті компоненти, які дозволяють долати наші системи РЕБ, тому що РЕБ, як ви бачите, доволі активно застосовується. І не лише РЕБ — сьогодні усі сили оборони намагаються працювати максимально ефективно і максимально раціонально», — каже Ігнат.

Він додає: на таку величезну кількість БпЛА, яку запускає противник щоночі, ракет не вистачить. Тому залучаються як мобільні вогневі групи, системи РЕБ, вже сили безпілотних систем активно долучаються до відбуття дронових атак, також авіація і протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Нагадаємо, вночі проти вівторка, 20 травня, російські війська атакували Україну безпілотниками. Ворог запустив 108 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів. ППО знищила 93 повітряні цілі.

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У повітряних силах зазначили, що протиповітряна оборона знищила Shahed на сході, півночі та в центрі країни.

Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.