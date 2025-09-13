Як швидко росіяни можуть захопити Донецьку область: відповідь Ступака

Бої на Донеччині тривають / © Associated Press

Російська кампанія із захоплення всієї Донецької області триває від моменту першого вторгнення Росії 2014 року і залишається незавершеною.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA заявив ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

«Вони можуть захопити Донеччину, але питання, скільки часу їм на це знадобиться? Відверто кажучи, навіть до кінця року в них перспектив небагато. Дійсно, під Покровськом вони вже рік стоять на місці. Тому я вважаю, що щонайменше у перспективі року-півтора їм не вдасться захопити всю Донеччину. Але вони поспішають. І оця вся історія, мовляв, віддайте нам це терміново, інакше наступного разу будемо вимагати більше — це блеф», — сказав він.

На його думку, для підтвердження цього блефу росіяни можуть розповсюдити свій інтерес на Сумську, Харківську, Дніпропетровську області.

Нагадаємо, 16 серпня Axios повідомив з посиланням на джерело, яке безпосередньо знає про телефонну розмову Трампа з Зеленським і європейськими лідерами 16 серпня, що Трамп повідомив про заяву Путіна, буцімто «Росія може захопити всю Донецьку область, якщо він того захоче».

Зеленський 17 серпня зазначив, що Росія намагалася, але не змогла захопити всю Донецьку область протягом останніх 12 років боїв на сході України. Російські війська загрузли в кампаніях із захоплення кількох міст і сіл у Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, і вони досі намагаються досягти цілей.

Американські аналітики вважають, що навіть «перемир’я» Путіна не дасть ЗСУ безпечно відійти з Донеччини.