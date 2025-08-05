Як соцмережі стали новою зброєю у війні — Буданов пояснив

Кирило Буданов / © Associated Press

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Соціальні мережі суттєво змінили правила гри для розвідки: тепер чимало інформації, на яку раніше витрачалися значні ресурси, користувачі викладають добровільно.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для Раміни Есхакзай.

“Це те, на що витрачався час і гроші. Зараз багато хто з людей просто сам виставляє”, — пояснив він в інтерв’ю.

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Разом з тим Буданов застеріг, що надмірне захоплення віртуальним середовищем може мати зворотній ефект.

“Є велика вірогідність, що і сам можеш потрапити під такий вплив”, — зазначив він, натякаючи на ризики маніпуляцій і втрати пильності в інформаційному просторі.

Крім того, очільник ГУР розповів, як повії та ескорт продовжують використовуватися у розвідці.