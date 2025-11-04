Як спецпризначенці СБУ знищують ворога у Покровську: результати з відео

Удари СБУ по російських окупантах у Покровську / © СБУ

Бійці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ за останній місяць у районі Покровська ліквідували понад 1500 російських військових та щоденно знищують понад 20 одиниць їхньої техніки. Кількість спецпризначенців у цій зоні значно зросла після загострення ситуації, і вони щодня завдають точних ударів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Там зауважили, що СБУ тривалий час веде активну операційну роботу на Покровському напрямку, а після загострення ситуації кількість бійців ЦСО «А» у цій зоні значно зросла. Спецпризначенці виконують найскладніші завдання в найгарячіших точках, завдаючи точних ударів по ворожих підрозділах.

Крім того, підрозділи спецслужби уразили 39 артилерійських систем, зокрема й реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), якими окупанти обстрілювали Покровськ.

Щоб забезпечити «коридори» для успішних ударів ударних безпілотників по ворожих силах, воїни СБУ знищили 18 російських засобів протиповітряної оборони (ППО) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Паралельно «Альфа» провела серію спецоперацій за лінією фронту. У результаті рейдів було підірвано тривеликі склади з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами РФ. Для ураження ворога застосовувався широкий спектр бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Загальні результати операцій ЦСО «А» на Покровському напрямку за місяць:

понад 1500 російських загарбників,

20 танків,

62 броньовані бойові машини,

39 артилерійських систем і РСЗВ,

10 засобів ППО,

8 засобів РЕБ/РЕР,

532 одиниці автотранспорту,

592 ворожі позиції та укріплення,

2 склади з боєприпасами і 1 склад з паливно-мастильними матеріалами.

Усі ураження російських цілей мають відеопідтвердження.

В СБУ показали відео знищення ворога у Покровську

«СБУ діє професійно й точно, використовуючи всі доступні засоби — як на фронті, так і в глибокому тилу ворога. А наші воїни день за днем продовжують нищити окупантів тисячами на усіх напрямках оборони країни!» — резюмували у спецслужбі.

Нагадаємо, 4 жовтня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що його спецпризначенці продовжують операцію в Покровську. Вони провели успішну висадку, зайняли визначені рубежі та відкрили наземний коридор для під’єднання підкріплень. Головне завдання операції — перешкодити спробам ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

Цього ж дня військовий оглядач Bild Юліан Рьопке заявив, що російські війська захопили близько 85% Покровська. На його думку, український «контрнаступ» на півночі міста наразі не змінює ситуації. Рьопке також зауважив, що з центру Покровська немає відеодоказів боїв.