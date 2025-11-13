Як туман допоміг ЗСУ біля Покровська: військовий експерт поділився подробицями

ЗСУ. / © Associated Press

ЗСУ стримують окупантів на Покровському напрямку Донецької області, знищуючи штурмові групи навіть у тумані. Хоч такі погодні умови ускладнюють ситуацію, зокрема слабшає ефективність дронів, але в якісь мірі туман допоміг українським оборонцям

Про це розповів військовий експерт Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Туман і нам допоміг багато в чому. Ми змогли провести частково ротацію, евакуацію поранених з Покровсько-Мирноградського напрямку. Це і завдяки неймовірній роботі наших операторів дронів, але і завдяки туману, який заважав працювати дронам противника”, - наголосив Лакійчук.

Експерт згадав відео у Мережі, на якому видно, як на мотоциклах та скутерах в тумані заїжджають до південної частини Покровська. Втім, українські захисники вже продемонстрували, що сталося з “повзучими на скутерах колонами”.

За словами Лакійчука, фізико-географічні умови завжди впливають на характер бойових дій, адже під них потрібно підлаштовуватися обом сторонам.

“Туман, злива, вітер ускладнюють роботу дронів, FPV-дронів насамперед — а зараз це основні очі і руки армії, основний засіб ураження. І за таких погодних умов вони працюють набагато складніше. Цим потрібно користуватися, і не дати саме противнику скористатися цими перевагами”, — висловився він.

Нагадаємо, ВВС пише про те, що густий туман допоміг росіянам прорватися до Покровська через південну околицю на трасі Селидове-Покровськ. Саме завдяки погодним умовам РФ активізувала свої зусилля щодо перекидання більшої кількості військ до ключового стратегічного міста. Росіяни «наважилися» розпочати штурм за допомогою колони техніки, яку зазвичай українські БпЛА негайно б знищили.

