ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Як туман допоміг ЗСУ біля Покровська: військовий експерт поділився подробицями

Під час туману слабшає ефективність дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
ЗСУ.

ЗСУ. / © Associated Press

ЗСУ стримують окупантів на Покровському напрямку Донецької області, знищуючи штурмові групи навіть у тумані. Хоч такі погодні умови ускладнюють ситуацію, зокрема слабшає ефективність дронів, але в якісь мірі туман допоміг українським оборонцям

Про це розповів військовий експерт Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Туман і нам допоміг багато в чому. Ми змогли провести частково ротацію, евакуацію поранених з Покровсько-Мирноградського напрямку. Це і завдяки неймовірній роботі наших операторів дронів, але і завдяки туману, який заважав працювати дронам противника”, - наголосив Лакійчук.

Експерт згадав відео у Мережі, на якому видно, як на мотоциклах та скутерах в тумані заїжджають до південної частини Покровська. Втім, українські захисники вже продемонстрували, що сталося з “повзучими на скутерах колонами”.

За словами Лакійчука, фізико-географічні умови завжди впливають на характер бойових дій, адже під них потрібно підлаштовуватися обом сторонам.

“Туман, злива, вітер ускладнюють роботу дронів, FPV-дронів насамперед — а зараз це основні очі і руки армії, основний засіб ураження. І за таких погодних умов вони працюють набагато складніше. Цим потрібно користуватися, і не дати саме противнику скористатися цими перевагами”, — висловився він.

Нагадаємо, ВВС пише про те, що густий туман допоміг росіянам прорватися до Покровська через південну околицю на трасі Селидове-Покровськ. Саме завдяки погодним умовам РФ активізувала свої зусилля щодо перекидання більшої кількості військ до ключового стратегічного міста. Росіяни «наважилися» розпочати штурм за допомогою колони техніки, яку зазвичай українські БпЛА негайно б знищили.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie