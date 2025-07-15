50-денний план США: чи спрацює тиск на Росію заради миру в Україні

Як тиск Китаю та Індії може вплинути на Росію: аналіз від експерта / © Associated Press

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50-денний ультиматум США щодо мирної угоди в Україні надає Росії «багато можливостей для маневру».

Таку думку висловив аналітик з питань безпеки та оборони Майкл Кларк.

Дональд Трамп пригрозив запровадити проти Росії «жорсткі тарифи», якщо не буде досягнуто мирної угоди в Україні. За словами Кларка, є «серйозним питанням».

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Ці нові тарифи, про які говорить Кларк, відрізняються від тих, що були раніше. Вони вдарять по країнах, які купують російське паливо, наприклад, по Індії та Китаю. Це може змусити Росію сильніше відчути тиск і погодитися на мир.

Аналітик також додав, що зобов’язання Трампа щодо продажу зброї країнам НАТО, яка потенційно може бути передана Україні, може змінити динаміку конфлікту. Він припускає, що це може дати росіянам відчуття, що вони «перемагають на місцях».

Нагадаємо, Дональд Трамп 14 липня заявив, що якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною протягом найближчих 50 днів, США запровадять вторинні санкції. Це означає 100% тарифи для ключових торговельних партнерів Москви, які продовжують співпрацювати з агресором.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував ультиматум з боку президента США Дональда Трампа щодо мирної угоди з Україною протягом 50 днів та пригрозив шкодою ініціаторам санкцій.

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