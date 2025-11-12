Як у Росії карають за провал мобілізації: цікаві факти від ГУР

Російські військові / © Associated Press

Реклама

У віддалених регіонах Росії, де мобілізаційні плани провалюються один за одним, військове командування вдається до абсурдних методів покарання. Тих, хто не зміг забезпечити набір нових військових, тепер самих відправляють воювати.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) у Telegram.

За даними розвідки, у далекосхідних регіонах РФ, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, командування кремлівської армії запровадило покарання за невиконання плану з поповнення окупаційних військ. Відповідальних за набір військовослужбовців — переважно сержантів і офіцерів — переводять у штурмові підрозділи в разі, якщо вони не виконують установлені Москвою нормативи мобілізації.

Реклама

Зокрема, в республіці Саха (Якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів, які не забезпечили необхідні показники набору, були відправлені безпосередньо на фронт — до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій.

За даними ГУР, середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм. Тому рекрутерів, у зонах відповідальності яких або бракує чоловічого населення, або неможливо провести мобілізацію в обмежені терміни, направляють на передову.

Українська розвідка зазначає, що такі дії демонструють повну відірваність кремля від реального стану справ у регіонах та одночасно свідчать про гостру нестачу живої сили у військах окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін підписав закон, який передбачає призов на військову службу протягом усього календарного року.