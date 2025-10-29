Як удар по Бєлгородській дамбі зірвав плани Росії: подробиці

ЗСУ на фронті / © "Бернлі"

Наступ російських окупантів на Вовчанськ на Харківщині неочікувано «захлинувся». Причиною стала вдала атака по дамбі Бєлгородського водосховища, яка спричинила масштабне підтоплення. Вода «залила» щонайменше п’ять бригад армії РФ, змусивши їх пригальмувати наступальні дії.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, підтоплення виявилося достатньо серйозним, щоб суттєво вплинути на логістику та пересування ворожих підрозділів. Це змусило окупантів терміново змінювати плани.

«Затопило не настільки, щоб вони рятувалися, як звірята на Ноєвому ковчегу, але настільки, що вони змушені трішки згортати свої наступальні дії», — пояснив речник.

Ця вимушена «пауза» у діях ворога може стати критично важливою для українських захисників. Як зазначив Трегубов, росіяни мали дуже амбітні плани щодо Вовчанська і готували потужний удар.

«Ця затримка може стати важливою для оборонців Вовчанська, бо росіяни справді активно планували прорватися і по центру міста, і обходити його із західного боку», — наголосив він.

Представник ЗСУ додав, що повний масштаб наслідків цього удару та наскільки довго він зможе стримувати окупантів, можна буде оцінити протягом найближчих одного-двох тижнів.

Нагадаємо, вночі 25–26 жовтня безпілотники атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття рівня води у річці Сіверський Донець.

За інформацією джерел, атаки на дамбу продовжувалися протягом ночі та ранку, внаслідок чого рівень води впав більш ніж на метр, а гребля почала активно пропускати потік. Під загрозою підтоплення опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ.