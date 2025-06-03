ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
829
Час на прочитання
2 хв

Як удар України по авіабазах вплине на боєздатність росіян — пояснення Ігната

Удар по літаках — це справжня катастрофа для Росії. Однозначно ця подія вплине на перебіг війни проти України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Удар по літаках стратегічної авіації Росії — один із найефективніших із можливих, які могли здійснити українці. Це великі цілі, що стоять на відкритому просторі, вони дуже вразливі — будь-яке пошкодження, завдане такому бомбардувальнику, майже, напевно, виводить його з ладу.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю «Українській правді».

«Усе відбувається вперше. Флагман російського флоту „Москва“ пішов на дно, після чого відбулися інші значущі події: наприклад, був ліквідований перший А-50, згодом — А-50У. Це були унікальні операції, проведені спільно Силами оборони. Довгі місяці в акваторії Чорного моря чи на північних наших кордонах у Курській, Бєлгородській області літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не з’являлися. За даними СБУ, ще один такий літак був знищений внаслідок атаки українських дронів», — сказав Ігнат.

На думку Ігната, втрата такого одного борту — це вже велика подія. Але окрім того, маємо атаковані летовища.

«За даними Служби безпеки України, пошкоджено понад 40 бортів. Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме — терористичні акти по території нашої держави. Від перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 — стратегічної авіації», — додав він.

Нагадаємо, Україна здійснила масштабну атаку безпілотників на стратегічні авіабази Росії. Удару зазнали аеродроми «Оленья» (Мурманська область), «Бєлая» (Іркутська область), «Іваново» (Іванівська область) і «Дягілєво» (Рязанська область).

Спецоперацію «Павутина» готували понад півтора року. Контролював її хід особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив спецслужби.

«7 млрд доларів США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ „Павутина“. Вражені 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ», — кажуть в СБУ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie