Юрій Ігнат

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Удар по літаках стратегічної авіації Росії — один із найефективніших із можливих, які могли здійснити українці. Це великі цілі, що стоять на відкритому просторі, вони дуже вразливі — будь-яке пошкодження, завдане такому бомбардувальнику, майже, напевно, виводить його з ладу.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю «Українській правді».

«Усе відбувається вперше. Флагман російського флоту „Москва“ пішов на дно, після чого відбулися інші значущі події: наприклад, був ліквідований перший А-50, згодом — А-50У. Це були унікальні операції, проведені спільно Силами оборони. Довгі місяці в акваторії Чорного моря чи на північних наших кордонах у Курській, Бєлгородській області літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не з’являлися. За даними СБУ, ще один такий літак був знищений внаслідок атаки українських дронів», — сказав Ігнат.

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На думку Ігната, втрата такого одного борту — це вже велика подія. Але окрім того, маємо атаковані летовища.

«За даними Служби безпеки України, пошкоджено понад 40 бортів. Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме — терористичні акти по території нашої держави. Від перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 — стратегічної авіації», — додав він.

Нагадаємо, Україна здійснила масштабну атаку безпілотників на стратегічні авіабази Росії. Удару зазнали аеродроми «Оленья» (Мурманська область), «Бєлая» (Іркутська область), «Іваново» (Іванівська область) і «Дягілєво» (Рязанська область).

Спецоперацію «Павутина» готували понад півтора року. Контролював її хід особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк та колектив спецслужби.

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«7 млрд доларів США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ „Павутина“. Вражені 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ», — кажуть в СБУ.