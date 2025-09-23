Як удари по Москві змінюють стратегію та підривають імідж Кремля

Дрони / © ТСН.ua

Серія ударів дронами по Москві, яка тривала понад три години, спричинила вибухи та пожежі як у столиці Росії, так і в Підмосков’ї. Ці атаки є не лише військовим, а й стратегічним кроком, що відкриває новий вимір війни — морально-психологічний тиск на ворога.

Про це сказав військовий експерт і засновник фонду «Закриємо небо України» Ігор Романенко для «24 каналу».

За словами експерта, ключовим стало рішення українського керівництва діяти рішучіше у відповідь на атаки росіян по українських містах. Це суттєва зміна, яка може вплинути на подальший перебіг війни.

«Наше військово-політичне керівництво ухвалило рішення атакувати об’єкти навколо Москви і безпосередньо у столиці. Це суттєва зміна, яка може вплинути на подальший перебіг війни», — сказав Ігор Романенко.

Тривалий наліт дронів показав, що російська система протиповітряної оборони навколо столиці має серйозні вразливості попри велику концентрацію засобів захисту. Дрони змогли прорватися та завдати шкоди в самому серці Росії.

Психологічний удар і тиск на Кремль

Атаки на російську столицю руйнують відчуття безпеки у її мешканців та підривають образ влади, яка звикла демонструвати повний контроль. Це не просто воєнна дія, а спосіб впливати на суспільні настрої та стійкість ворога.

«Україна ухвалила рішення завдати ударів по Москві. Це дуже важливо в стратегії ведення цієї війни», — зазначив Романенко.

Такі операції змінюють сприйняття війни всередині Росії та створюють чинник політичного тиску на керівництво країни-агресора.

Ядерні погрози як відповідь Кремля

Ігор Романенко зауважив, що російське керівництво традиційно реагує на удари по своїй території заявами про можливе застосування тактичної ядерної зброї. Подібні погрози звучать щоразу, коли Україна демонструє рішучіші дії.

«Путін реагує, як завжди, згадками про ядерну зброю. Але навіть попри це українське керівництво ухвалило рішення діяти активніше», — підсумував експерт.

Україна продовжує завдавати ударів попри залякування, що свідчить про зміну балансу у війні та готовність формувати власний порядок денний.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня невідомі дрони атакували Москву та Підмосков’я, спричинивши вибухи в різних районах російської столиці та її околиць.

Жителі Одинцовського району Підмосков’я, а також численних столичних районів, серед яких Коньково, Кузьминки, Царицино та Південне Бутово, чули звуки вибухів. Російський Telegram-канал «База» повідомив, що в московських аеропортах «Шереметьєво», «Внуково» та «Домодєдово» було запроваджено план «Ковер», що призвело до затримки рейсів.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття дев’яти безпілотників, стверджуючи, що руйнувань і постраждалих немає. При цьому «Росавіація» запевнила, що аеропорти працюють у штатному режимі. Українська сторона наразі офіційно не коментувала цю інформацію.