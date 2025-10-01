Як Україна може влаштувати блекаут у Росії власною зброєю: експерт пояснив

Москва / © Associated Press

На тлі постійних російських погроз влаштувати черговий блекаут в Україні військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний заявив про готовність та спроможність Києва завдати симетричних ударів по енергетиці РФ.

В інтерв’ю УНІАН він пояснив, чому Росія, на відміну від України, не зможе отримати допомогу з-за кордону у разі дефіциту електроенергії.

Чому Росія більш вразлива, ніж Україна

Нарожний нагадав про коментар Президента Володимира Зеленського щодо того, що у разі загрози блекауту для Києва, "буде й загроза блекауту для Москви".

Експерт зазначив, що Україна має критичну перевагу, яку не має РФ:

"Навіть коли в Україні росіяни знищують потужні електростанції, ми маємо "подовжувач" — електроенергія нам поставляється з Євросоюзу. Натомість Росії, у разі чого, покладатися немає, на кого – вона залежить тільки сама від себе".

За словами Нарожного, Росія не зможе підключитися до Казахстану чи іншої країни, оскільки "ніхто не дасть електроенергії в тій кількості, в якій вона потребує".

Крім того, РФ не має власного виробництва турбін для теплових електростанцій, що зробить відновлення потужностей у разі ураження "дуже важким".

Власна зброя та цілі навколо Москви

Нарожний підтвердив, що Україна здатна завдавати ударів по російській енергетиці власною зброєю, попри потенційні застереження з боку США.

Він згадав про виробництво ракет, зокрема "Нептунів" (з дальністю до 1 тис. км) та ракет "Фламінго" (до 3 тис. км).

Експерт наголошує: для ефекту не обов'язково бити по Москві безпосередньо.

"Ми можемо знищити генерацію навколо неї – навіть на відстані 100-200 км – і тоді росіянам доведеться щось вигадувати, кудись перемикатись, балансувати систему і так далі. Тож навіть в Москві доведеться робити відключення електроенергії".

Таким чином, Павло Нарожний резюмував, що Україна має як політичну волю, так і технічну спроможність "відключити електроенергію ворогу".

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, як українцям слід приготуватися до ймовірного блекауту. Він наголосив: попри те, що українські енергетики вже мають досвід боротьби з наслідками ворожих ударів, громадянам варто бути напоготові.