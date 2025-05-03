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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Як Україна може захиститись від російської балістики — Чмут назвав варіанти

Директор Фонду «Повернись живим» назвав щонайменше чотири альтернативи системам ППО Patriot, які допомагають захищати Україну від балістичних ракет РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Тарас Чмут

Директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут / © Українська правда

Гіпотетична відсутність американських систем ППО Patriot в Україні не означає нашої поразки у війні. Будь-яке «залізо» взагалі не може гарантувати ані мир, ані захист. Але якщо говорити про захист від російської балістики, є кілька реальних альтернатив західній зброї.

Про це заявив директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю для LIGA.net.

«Ми ж якось без цього [західної зброї — ред.] воювали, правда? Ми без всього воювали в лютому і в березні 22-го, і без F-16, і без Bradley, і без „Леопардів“, і без всього іншого. Але якось воювали, і причому доволі непогано. То можливо суть не в залізі, а в чомусь іншому?» — зазначив Чмут.

На його думку, протидіяти балістичним ракетам РФ можна кількома шляхами:

  • завдавати ударів по виробництву ракетної зброї та арсеналам у РФ;

  • ліквідовувати людей, які застосовують ці ракети;

  • влаштовувати диверсії в тилу РФ, щоб виводити з ладу військову техніку та засоби;

  • шукати альтернативу в інших виробників.

«І ми це робимо, і пробуємо. Просто ми не можемо за місяць знищити все виробництво „Іскандерів“ в Росії. Ми не можемо дістати до КНДР і знищити виробництво в КНР. Це постійна боротьба між ресурсами, проблемами, можливостями та обмеженнями в часі», — зауважив Тарас Чмут.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився продавати ЗРК Patriot Україні. Йдеться про угоду на 50 млрд доларів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
234
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