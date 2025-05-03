Директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут / © Українська правда

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Гіпотетична відсутність американських систем ППО Patriot в Україні не означає нашої поразки у війні. Будь-яке «залізо» взагалі не може гарантувати ані мир, ані захист. Але якщо говорити про захист від російської балістики, є кілька реальних альтернатив західній зброї.

Про це заявив директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю для LIGA.net.

«Ми ж якось без цього [західної зброї — ред.] воювали, правда? Ми без всього воювали в лютому і в березні 22-го, і без F-16, і без Bradley, і без „Леопардів“, і без всього іншого. Але якось воювали, і причому доволі непогано. То можливо суть не в залізі, а в чомусь іншому?» — зазначив Чмут.

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На його думку, протидіяти балістичним ракетам РФ можна кількома шляхами:

завдавати ударів по виробництву ракетної зброї та арсеналам у РФ;

ліквідовувати людей, які застосовують ці ракети;

влаштовувати диверсії в тилу РФ, щоб виводити з ладу військову техніку та засоби;

шукати альтернативу в інших виробників.

«І ми це робимо, і пробуємо. Просто ми не можемо за місяць знищити все виробництво „Іскандерів“ в Росії. Ми не можемо дістати до КНДР і знищити виробництво в КНР. Це постійна боротьба між ресурсами, проблемами, можливостями та обмеженнями в часі», — зауважив Тарас Чмут.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився продавати ЗРК Patriot Україні. Йдеться про угоду на 50 млрд доларів.