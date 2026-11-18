Кримський міст / © Associated Press

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Українські військові застосували технологічні рішення, які дозволили завдати високоточних ударів по Кримському мосту та знищити його автомобільний проліт. При цьому операцію провели без використання супутникової мережі Starlink.

Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що успіх операції став результатом тривалої підготовки, придушення російської протиповітряної оборони та використання нових технологій для точного наведення українських засобів ураження.

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Як Україна керувала ракетами без Starlink

За словами президента Володимира Зеленського, українські військові підтримували зв'язок із ракетою «Фламінго» аж до моменту влучання в ціль.

На кадрах атаки, як зазначає ISW, видно, що оператори отримували відео в реальному часі та могли керувати ракетою поблизу Кримського мосту.

У Силах безпілотних систем ЗСУ пояснили, що для цього використовували ретранслятори сигналу.

Один з українських офіцерів розповів виданню The Times, що удари вдалося здійснити без використання Starlink. Натомість українські сили залучили безпілотники, які забезпечували передавання радіосигналів.

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За оцінкою ISW, завдяки цій технології військові змогли підтримувати контроль над засобами ураження на відстані понад 250 кілометрів від лінії фронту та точно влучати в конструкції мосту.

Аналітики наголошують, що великі мости є надзвичайно складними цілями через їхню міцність. Зокрема, вони нагадали про труднощі з ураженням Антонівського мосту на Херсонщині влітку 2022 року, коли українські військові застосовували HIMARS.

Як вдалося подолати російську ППО

В ISW зазначили, що знищення автомобільного прольоту 17 листопада стало завершальним, сьомим етапом української спецоперації, яка тривала кілька тижнів.

За словами Зеленського, до цього українські сили завдавали ударів по російських системах ППО, радарах, засобах радіоелектронної боротьби та іншому обладнанню, що захищало район Кримського мосту.

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Аналітики зазначають, що Україна протягом кількох місяців систематично послаблювала російську протиповітряну оборону в окупованому Криму, на півдні України, а також у Ростовській області та Краснодарському краї РФ.

Масштаб атак підтверджують і заяви російської сторони. Зокрема, Міноборони РФ стверджувало, що протягом приблизно 48 годин, починаючи з 15 листопада, російські сили нібито перехопили 4305 українських безпілотників та 16 крилатих ракет «Фламінго».

Для порівняння, за попередній тиждень російське відомство повідомляло в середньому про 882 безпілотники на добу. Ці цифри є заявами російської сторони.

Водночас пов'язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що Україна застосувала для атаки на міст понад десять ракет «Фламінго» та значну кількість безпілотників.

Чому ISW називає операцію показовою

На думку американських аналітиків, удари по Кримському мосту продемонстрували здатність України поєднувати технологічні інновації з ретельним оперативним плануванням та координацією різних підрозділів.

В ISW звернули увагу, що використання ретрансляторів дозволило українським силам забезпечувати точність ударів на значній відстані без залежності від супутникового зв'язку Starlink.

За оцінкою інституту, руйнування автомобільного прольоту позбавило російські війська можливості користуватися важливим сухопутним маршрутом постачання до окупованого Криму.

Аналітики вважають, що ця операція стала прикладом того, як технологічні рішення та злагоджені дії українських сил можуть змінювати перебіг бойових операцій навіть проти добре захищених стратегічних об'єктів.

Як Україна атакувала Кримський міст без Starlink

Раніше The Times повідомило, що Україна використала для ударів по Кримському мосту ракети «Фламінго» та «Нептун», обійшовшись без супутникових систем Starlink і Starshield.

За словами українського офіцера, який брав участь в операції, військові створили власну систему передавання радіосигналів через безпілотники. Це дозволило отримувати відео з ракет і точно спрямовувати їх на вразливі ділянки мосту.

Він також розповів, що атаку планували як символічний удар по позиціях Володимира Путіна напередодні його зустрічі з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Китаї.

За даними видання, до спецоперації долучилися СБУ, ракетні війська, Сили безпілотних систем, ВМС і Сили спеціальних операцій. Перед основним ударом українські безпілотники атакували російську ППО та нафтопереробні заводи, змушуючи противника витрачати ракети-перехоплювачі.

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