Рустем Умєров / © Getty Images

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Росіяни використовують до 500 ударних безпілотників типу «Shahed» за ніч у поєднанні з балістичними та крилатими ракетами. Україна знаходить ефективні рішення та адаптує протиповітряну оборону.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

За словами міністра, один з нових виробів для боротьби з «Шахедами» показав неочікувано високу ефективність. Водночас попередні рішення, як-от мобільні вогневі групи, стають менш ефективними, натомість впроваджуються дрони-перехоплювачі.

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«Україна запроваджує нові розробки — „дрони-перехоплювачі“, а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується. Вся робота над протидроновими системами — це безперервний цикл інновацій і вдосконалення», — додав він.

Зазначимо, що останні тижні Росія посилила повітряні атаки по Україні та збільшила кількість ударних дронів і ракет.

На тлі атак Повітряне командування «Захід» заявляє про створення підрозділів зенітних дронів для боротьби з «Шахедами». Ініціативу схвалили в РНБО, де впевнені, що це значно підвищить ефективність протиповітряної оборони.

«Це такий же перспективний напрямок, як колись були роти ударних БпЛА», — зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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Сьогодні у ГУР повідомили деталі про удосконалений російський «Шахед».