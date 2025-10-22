Як Україна створила флот з тисяч дронів і що це означає для фронту

Безпілотник / © Getty Images

Україна щодня використовує від 7 до 9 тисяч безпілотників — ударних, розвідувальних і логістичних.

Про це повідомив начальник управління радіоелектронної боротьби Збройних сил України Іван Павленко під час конференції Cipher Brief, яку цитує видання Bloomberg.

За його словами, масштаб застосування безпілотних систем щодня зростає і суттєво впливає на перебіг бойових дій.

«Я думаю, що сьогодні це близько семи, восьми, можливо, дев’яти тисяч дронів на день», — сказав Павленко.

Масштаби, які вражають навіть США

Колишній глава ЦРУ і генерал армії США у відставці Девід Петреус, який також брав участь у конференції, назвав українські темпи використання дронів «вражаючими».

Він наголосив, що Сполучені Штати виробляють лише кілька сотень тисяч дронів на рік, тоді як Україна щоденно демонструє безпрецедентну інтенсивність застосування технологій на полі бою.

«Те, що там відбувається, справді захоплює дух», — зазначив Петреус.

Павленко також повідомив, що в останні місяці українські військові створили нові категорії безпілотників, зокрема дрони-перехоплювачі, призначені для боротьби з російськими «Шахедами» та навіть керованими ракетами.

Такі системи здатні виявляти й знищувати цілі ще до їхнього підльоту до українських позицій.

Згідно з матеріалом Bloomberg, українські виробники БПЛА стрімко вдосконалюють конструкцію своїх апаратів, реагуючи на зміни в тактиці російських військ.

Кожна нова модель враховує реальний бойовий досвід і вимоги фронту — від збільшення дальності польоту до вдосконалення систем наведення.

Видання зазначає, що Київ веде переговори зі Сполученими Штатами щодо можливої угоди про спільне виробництво українських дронів у США або в Європі.

Мета — не лише посилити обороноздатність України, а й налагодити експорт безпілотників для потреб американських та європейських військових структур.

Масове застосування безпілотників стало однією з ключових складових стратегії оборони України.

Аналітики відзначають, що «дронна армія» вже перетворюється на окремий компонент Збройних сил, а розвиток технологій у цьому напрямку відкриває новий етап сучасної війни.

Нагадаємо, військові експерти називають російські керовані авіабомби (КАБи) однією з головних загроз, оскільки ворог постійно модернізує їх, збільшуючи дальність ударів. За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, Україна із союзниками вже розробляє засіб протидії КАБам і дронам, який має з’явитися до кінця року.

Водночас експерти, погоджуються, що збивати лише бомби недостатньо. Ключовим завданням є знищення літаків-носіїв або їх відгін на відстань понад 200 км від фронту. Для цього Україні потрібні системи дальньої дії, винищувачі та створення єдиної мережі радіолокаційного виявлення. Як альтернативну стратегію експерти також називають превентивні удари по російських аеродромах, звідки злітають бомбардувальники.