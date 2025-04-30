Як Україна вистояла у війні з Росією: Залужний назвав 7 ключових аспектів

Ексголовком ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний / © ТСН.ua

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Після повномасштабного вторгнення російської армії 2022 року Україні вдалося вистояти завдяки семи ключовим аспектам.

Про це сказав посол України у Великобританії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з Дослідницьким центром Athena Lab.

Як наголосив український генерал, найважливішими були і залишаються воля до боротьби та стійкість українського народу, яку кремлівський режим безуспішно намагався підірвати. За його словами, цей аспект є ключовим для підтримки операцій, поповнення лав Збройних сил і підтримки уряду під час війни.

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По-друге, Залужний зазначив, що в України були можливості для боротьби. Хоча до вторгнення Москва, здавалося, переважала у військовій силі з точки зору кількості систем озброєння всіх типів, після трьох років війни результати показали, що згадана асиметрія не проявилася на полі бою.

У цьому сенсі третім ключовим елементом є міжнародна підтримка. Початкове забезпечення таких систем озброєнь, як «Джавелін» (протитанкові ракети) або «Стінгери» (зенітні ракети), у поєднанні з адекватною операцією та розумним розгортанням завдало неочікуваної шкоди, яка завдала сильного удару російським підрозділам, які мали намір захопити українську столицю за кілька днів, змусивши їх відійти та реорганізувати операції.

Четвертим елементом Залужний називає військове керівництво. Цей компонент створював оборонну стратегію та керував операціями, які дозволяли протистояти наступу, постійно адаптуючись до змін ситуації.

У цьому контексті колишній головком ЗСУ відзначив ще один, п’ятий аспект — правильний баланс між наступом і обороною.

Ще одним аспектом Залужний вважає роль техніки для компенсації дисбалансу сил. Хоча Росія мала більшу військову силу, але технології, надані Заходом, на додаток до хорошої розвідки, адекватна концентрація сил для створення локальної переваги та правильні рішення в ключових моментах були вирішальними для успіху.

Нарешті сьомим аспектом він визначає політичне лідерство у веденні війни, яке стало найважливішим фактором у керуванні нацією, визначенні цілей війни, забезпеченні матеріальних умов для оборони та відіграє роль у зміцненні згуртованості в найскладніші моменти.

Нагадаємо, раніше Валерй Залужний назвав умови, які необхідні для перемоги над Росією в сучасній війні.