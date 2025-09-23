- Дата публікації
Як Україні наблизити перемир’я: Білецький назвав головну умову
Україна може досягти перемир’я лише через військові перемоги. Білецький назвав цей шлях найкоротшим та найефективнішим.
Єдиним і найкоротшим шляхом до перемир’я у війні з Росією є військові перемоги України на фронті. Надмірні роздуми про перемир’я лише відволікають від головної мети — зробити армію ефективнішою тут і зараз.
Таку думку висловив командир Третього армійського корпусу ЗСУ, полковник Андрій Білецький в інтерв’ю «Радіо Свобода».
Білецький наголосив, що не приділяє багато уваги сценаріям перемир’я, адже, на його думку, це відволікає від основної роботи.
«Військові перемоги наблизять нас до перемир’я. Саме перемир’я — питання надзвичайно складне», — зазначив він.
«Абсурдний сценарій»
Командир ЗСУ вважає «жахливим абсурдом» будь-які спроби розведення військ на 15-40 кілометрів, оскільки «росіяни відводитимуть війська по нашій території, а ми — по своїй». За його словами, такий сценарій призведе до втрати Україною тисяч квадратних кілометрів і населених пунктів.
Білецький підкреслив, що у разі різкого виникнення питання перемир’я, воно має відбуватися виключно по лінії бойового зіткнення, що є значно ефективнішим, ніж розведення.
Він також відкинув ідею «обмінів територіями», поставивши риторичне питання: «Росія обміняє наші території на наші ж?»
Нагадаємо, за словами політолога Володимира Фесенко, завершення повномасштабної війни між Україною та Росією може відбутися за унікальним сценарієм — без підписання мирної угоди.
Фесенко нагадав, що в історії існує чимало прикладів, коли війни закінчувалися без офіційного мирного договору. Серед найвідоміших — Корейська війна, що завершилася перемир’ям, а також відсутність мирної угоди між Росією та Японією. Ці випадки, за словами експерта, є «типовою ситуацією», а не винятком.
На думку політолога, підписання мирної угоди між Україною та Росією малоймовірне через суперечливе питання статусу окупованих територій.
«У разі мирної угоди треба буде визначити статус окупованих територій, а тут — глухий кут», — пояснив він.