Як Україні перемогти Росію у війні: експерт назвав три фактори

Валерій Пекар

Попри значну перевагу Росії в ресурсах і чисельності, Україна має реальні шанси на перемогу у війні. Вирішальними можуть стати не кількість зброї чи людей, а якісні фактори, які дозволяють вести асиметричну боротьбу та виснажувати противника.

Про це в інтерв’ю Юлії Бориско розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар.

За його словами, перемога України можлива за рахунок трьох ключових чинників. Перший з них — українська інноваційність, стійкість суспільства та героїзм Сил оборони. Саме інноваційність, наголошує експерт, є визначальною у війні проти значно більшого противника.

«Чи може Україна перемогти Росію. Це складно. Але це можливо за рахунок чого? За рахунок трьох факторів. Перший фактор — українська інноваційність, українська стійкість і український героїзм. І тут ключовий фактор є інноваційність, тому що ми, як горизонтальне мережеве суспільство, вміємо швидко в інновації, але ми погано вміємо масштабувати ці інновації», — каже експерт.

Пекар пояснює, що Росія, як авторитарна держава, має іншу модель — вона гірше створює інновації, але краще масштабує їх, хоча й це супроводжується деградацією людського капіталу.

«Росія, як суспільство вертикально ієрархічне, не дуже добре вміє виробляти інновації. Вони часто в нас їх копіюють, але вони як авторитарна країна дуже добре вміють масштабувати. Якщо ви починаєте свою країну занурювати в минуле, у вас починає деградувати людський капітал», — пояснює Пекар.

Експерт наголошує, що Україна не може виграти симетричну війну, але має шанс на успіх в асиметричній боротьбі:

«Ключова точка тут інноваційність, тому що тільки в асиметричній війні ми можемо перемогти. Ми не можемо перемогти в симетричній війні. Давід не може перемогти Голіафа мечем, списом і щитом. Це неможливо».

Як приклади асиметричних дій Пекар наводить конкретні операції українських сил:

«Це асиметрична війна. Ми ведемо, слава Богу, асиметричну війну. Операція „Павутина“ — це воно. Морські дрони — це воно. Операції Головного управління розвідки по винесенню з Криму всього ППО, яке там є, — це воно. Сили безпілотних систем — це воно».

Другим фактором перемоги експерт називає міжнародну підтримку та формування коаліції рішучих союзників.

«Друга річ — коаліція рішучих. У нас точно є союзники. І це передусім ті, хто добре розуміє, чим загрожує Росія», — каже експерт.

Пекар звертає увагу, що найбільшу підтримку Україні надають країни, які усвідомлюють небезпеку російської агресії.

«Подивіться рейтинг країн Європи чи загалом рейтинг країн світу по допомозі України. Це передусім нордично-балтійська вісімка. Я дуже розраховую на інтелектуальне лідерство британців, на здоровий глузд поляків. З часом підключиться і Німеччина активніше, і Франція», — вважає експерт.

Третім чинником, який працює на користь України, експерт називає стан російської економіки:

«І третя річ — це слабкість російської економіки. Російська економіка летить вниз. Я не кажу два-три тижні, але летить і колись долетить».

За словами Пекаря, крах російської економічної моделі є неминучим наслідком рішень Кремля.

«Удар на швидкості об бетонну стіну буває болючим. І ця штука невідворотна. Путін по суті ухвалив це рішення — летіти в бетонну стіну, коли він ухвалив рішення продовжувати війну коштом майбутнього», — вважає експерт.