Як Україні захиститися від сотень "Шахедів" на добу: експерт розповів

Росія щодня збільшує кількість та якість своїх «Шахедів», а надія лише на дрони-перехоплювачі для захисту українського неба може бути серйозною помилкою.

Про це розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.

За словами експерта, Росія постійно нарощує виробництво «Шахедів» і вдосконалює їх. Якщо в червні окупанти випускали до 90 дронів на добу, то до кінця 2025 року ця цифра може зрости до 200. Крім того, нові версії безпілотників стають все більш стійкими до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Україна почала впроваджувати новітні дрони-перехоплювачі, зокрема «Sting», які за допомогою штучного інтелекту можуть ефективно вражати «Шахеди». Однак, за словами Криволапа, вони не є панацеєю.

«Виробництво ще недостатнє для того, щоб перекрити всі питання. Крім того, він може діяти не на всіх висотах», — зауважив експерт.

Він додав, що на знищення одного «Шахеда» може знадобитися від 3 до 6 дронів-перехоплювачів, що робить такий захист доволі ресурсним.

Криволап переконаний, що ставка виключно на дрони-перехоплювачі є помилковою. На його думку, найефективнішим рішенням є створення комплексної системи, де ключову роль відіграватиме легкомоторна авіація.

«Всі зосередилися на дронах-перехоплювачах. Думають, що вони врятують нас від „Шахедів“. Я впевнений, що такого, на жаль, не буде. Все одно доведеться застосовувати легкомоторну авіацію», — наголосив він.

За його задумом, саме легкі літаки могли б збивати «Шахеди» ще на підльоті до міст, а дрони-перехоплювачі з мобільних груп вже «зачищали» б ті поодинокі цілі, що прорвалися.

Окрім ударних дронів, ще однією серйозною проблемою є російські дрони-розвідники, які передують атакам. Вони вільно літають на низьких висотах (500-600 метрів), збираючи інформацію, але ефективних засобів для їхнього збиття бракує. Легкомоторна авіація, за словами експерта, могла б легко вирішити і цю проблему, збиваючи розвідників і зриваючи подальші атаки.

Нагадаємо, експерт з енергетики Андрій Закревський спрогнозував, що цієї зими Росія може завдати до 40 масованих ударів по енергосистемі України, змінивши тактику. За його словами, окупанти завдаватимуть точкових ударів по 1–3 об’єктах раз на 3–4 дні, тому українцям варто бути готовими до відключень світла по 6–8 годин та мати триденні запаси води.