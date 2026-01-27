Як українських морпіхів катували в полоні: історія легендарного "Волини" про Оленівську колонію

Історія українського морпіха про полон і катування в Оленівській колонії / © Associated Press

Морських піхотинців та інших військових, які потрапляли в полон РФ, катували, а також піддавали психологічному тиску. Герой України Сергій Волинський, більш відомий за позивним «Волина» розповів про тортури у колонії Оленівка.

Про це йшлося в інтерв’ю «Українській Правді».

За словами українського морпіха, його підрозділ спершу організовано евакуював найбільш уразливих — поранених та жінок. Після цього військові поетапно залишали позиції, забезпечуючи безпеку підрозділу, а сам боєць разом із начальником штабу залишався останнім. Їх роззброїли, обшукали та посадили в автобуси, які відвезли в Оленівську колонію.

Вже на місці українців роздягали, обстежували та розподіляли по бараках.

«По прибуттю туди нас роздягали, допитували, складали анкети, розподіляли по бараках. А потім починалося найцікавіше, коли почалися допити, катування і такі різні страшні історії», — розповів він.

Далі почалися допити та фізичні знущання. Морський піхотинець описав, що під час цих процедур окупанти застосовували різні форми катувань, які мали психологічний та фізичний ефект на полонених.

За його словами, ворога насамперед цікавило, як захисники дісталися від заводу Ілліча до Азовсталі.

«Але це ж не складало ніякої таємниці. І взагалі, всі ці допити в остаточному рахунку, вони звершилися на те, що вони вимагали, щоб ми брали на себе кримінальні справи по розстрілу цивільних, по там ще різним мерзельним речам, для того, щоб можна було сфабрикувати якісь там кримінальні справи. Фактично вони вимагали свідчень щодо воєнних злочинів українських військових. Якщо ось зізнаєшся, то можеш отримати пом’якшення покарання», — розповів піхотинець.

Морпіх підкреслив, що відмовлятися від брехливих показів було надзвичайно складно, адже це завдавало серйозного психологічного та фізичного тиску.

Він додав, що утримання у полоні давалося йому особисто з великим болем та втратами здоров’я, а багатьом його побратимам — ціною життя.

Як окупанти ставилися до морських піхотинців

Щодо ставлення до морських піхотинців та інших військових в Оленівці, то, за словами бійця, усіх без винятку — морпіхів, азовців, розвідників, прикордонників — тримали в дисциплінарному ізоляторі, де піддавали найжорсткішим допитам та катуванням.

Морпіх підкреслив, що особливо важким було усвідомлення власної медійної присутності: відстоювати правду та свою позицію в таких умовах було надзвичайно болісно.

«І морпіхи, і азовці, і розвідники, і прикордонники абсолютно всі потрапляли в дисциплінарний ізолятор, де проводили всі-всі питки, всі ці страшні речі», — розповів він.

Нагадаємо, 200 полонених воїнів бригади Нацгвардії «Азов» російські тюремники перевели в окремий, швидко збудований барак у колонії Оленівка, де в ніч проти 29 липня пролунав вибух. Тоді 53 бійці загинули миттєво.

