Війна в Україні змінила підхід до створення зброї: аналітики пояснили, як саме

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Динамічні зміни на українському фронті змусили світових виробників озброєння докорінно переглянути принципи розробки військової техніки.

Про це повідомляє Business Insider.

Як зазначає видання, сучасна зброя тепер створюється з фокусом на швидку модернізацію без необхідності повної переробки системи. Виробники масово відмовляються від монолітних конструкцій на користь модульних архітектур, що дозволяє оперативно замінювати окремі компоненти відповідно до нових викликів на полі бою.

Реклама

Повідомляється, що центральне місце в адаптації сучасних систем зайняло програмне забезпечення, яке тепер відіграє ключову роль в управлінні місіями та контролі. Директор із продажів компанії Milrem Robotics Патрік Шепард підкреслює, що софт дозволяє інтегрувати бойовий досвід у рази швидше, ніж фізична зміна конструкції.

За його словами, оновлення програмного коду можна тестувати та впроваджувати у найкоротші терміни. Хоча виробники все ще змушені шукати баланс між швидкістю інновацій та надійністю систем. Критичну важливість такого підходу підтверджують і українські військові, які вказують на те, що через розвиток РЕБ та нові методи протидії дрони застарівають за лічені тижні.

«Оновлення програмного забезпечення можна розробляти, тестувати і розгортати набагато швидше, що дозволяє інтегрувати уроки, витягнуті з польових випробувань, в більш короткі терміни», — пояснив він.

Зокрема, керівник компанії Granta Autonomy Гедімінас Гуоба зазначає, що створення техніки без можливості постійного вдосконалення сьогодні втратило сенс. Він навів приклад власних безпілотників, зовнішній вигляд яких лишається незмінним роками, тоді як їхня програмна «начинка» оновлюється щомісяця для збереження ефективності.

Реклама

Нагадаємо, російські війська вперше використали безпілотник БМ-35, обладнаний терміналом Starlink. Це дозволяє ворогу обходити засоби радіоелектронної боротьби та завдавати ударів з максимальною точністю.

Раніше повідомлялося, Росія вивела на поле бою реактивний БпЛА «Герань-4» зі швидкістю 500 км/год та ракетою Р-60.