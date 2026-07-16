Керченська затока / © Reuters

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Удари українських дронів по судноплавству в Азовському морі створили для Росії проблеми з експортною логістикою, які за своїм масштабом можна порівняти з наслідками атак в Ормузькій протоці для держав Перської затоки.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, протягом останніх днів супутникові знімки та сервіси моніторингу судноплавства зафіксували значні черги кораблів поблизу Ростова-на-Дону та на інших підходах до Азовського моря. Причиною стало закриття Донсько-Азовського каналу та Керченської протоки після серії українських ударів.

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Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді повідомив, що лише за дев’ять днів українські військові уразили 116 російських суден в Азовському морі.

Як зазначає CNN, раніше Азовське море фактично залишалося недосяжним для українських ударів і було для Росії важливим районом як для ведення бойових дій, так і для перевезення вантажів. Однак розвиток українських безпілотних технологій докорінно змінив ситуацію.

В Американському Інституті вивчення війни вважають, що ця кампанія є складовою ширшої української стратегії.

«Ці удари є новою фазою зусиль України з ізоляції окупованого Криму від російської логістичної мережі та порушення російських морських маршрутів, особливо для перевезення нафтопродуктів і зерна».

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Експерти наголошують, що наслідки таких атак можуть вийти далеко за межі військової сфери. Провідний аналітик аграрних ринків Чорноморського регіону Андрій Сизов пояснив, що Чорне море має критичне значення для світової торгівлі зерном.

«Чорне море для ринку пшениці подібне до того, що Перська затока означає для ринку сирої нафти», — наголосив він.

За словами експерта, якщо нинішня ситуація збережеться, «економічні втрати Росії можуть зрости до мільярдів доларів».

За даними CNN, близько чверті російського експорту пшениці проходить саме через Азовське море. Попри заяви Москви про можливість переорієнтувати поставки через інші чорноморські порти, аналітики сумніваються, що цього буде достатньо в період пікового експорту зернових.

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Видання підсумовує, що нинішня кампанія стала продовженням української стратегії з ізоляції окупованого Криму. Після ударів по енергетичній інфраструктурі півострова Україна активізувала атаки на мости, залізничні колії, автомобільні магістралі та судна, які забезпечують російську логістику, поступово позбавляючи Росію можливості повноцінно використовувати Азовське море як один із ключових транспортних коридорів.

Раніше повідомлялося, що Росія тимчасово зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, який з’єднує річку Дон з Азовським морем.

Ми раніше інформували, що українські військові завдали масштабних ударів безпілотниками по російських суднах та портовій інфраструктурі в Азовському морі.

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