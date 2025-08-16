Покровськ / © Getty Images

Сили оборони після важких декількох днів роботи змогли певною мірою стабілізувати ситуацію по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр на Покровському напрямку.

Це вже можна побачити на мапі DeepState після оновлення, а також у заяві 1 корпусу НГУ «Азов».

За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ «Азов» разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника. В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Одразу після публічного обговорення було направлено всю увагу, щоб з’ясувати стан справ на даній ділянці, за яку взявся, зокрема, нещодавно зайшовший на смугу 1 корпус. Одночасно з цим, було направлено додаткові ресурси з числа військ ДШВ (79 та 82 бригад) для стабілізації ситуації, а також долучені інші підрозділи (1 та 425 ОШП, 25 ОШБ, 2-й бат 92 ОШБр, 32 ОМБр, 93 ОМБр, 38 ОБрМП та 14 БрОП, Мадяри, НПУ, СБУ) і наші бійці почали працювати, зачищаючи та блокуючи кацапню на зайнятій ними місцевості.

За даними аналітиків DeepState, ворог знайшов слабке місце в обороні, чим одразу скористався і почав затягувати піхоту.

«Пощастило, що противник продовжував свій хаотичний рух в глибину території, оминаючи навіть ВОПи і РОПи з числа новоствореної ІФС і не встиг нормально закріпитися, щоб підтягнути основні сили, зокрема, екіпажі дронів. Рухи противника на той момент здійснювалися без активної підтримки аеророзвідки, артилерії та інших засобів. Весь цей час бійці Сил Оборони намагалися якось протидіяти ворогу, але через дестабілізацію обстановки та нерозуміння всієї картини подій це було робити важко», — йдеться у повідомленні.

Стабілізація в районі Добропілля / © Deepstatemap

Окремо у DeepState звернули увагу на здобутки бійців СОУ, які прозвучали в заяві 1 корпусу: безповоротні втрати — 271; санітарні втрати — 101; полон — 13. Це не 5-10 міфічних виродків, які пробують залізти в глибину території, а серйозна проблема, яку ще більш-менш вчасно виявили і взялися стабілізовувати, показавши кацапам, що таке злагоджена, сильна українська армія.

Хочеться бачити таких реакцій на ситуацію більше, а причин їх утворень якомога менше, зазначили у DeepState.

«І ми дуже сподіваємося, що особи, які викривлювали ситуацію, поставилися до неї халатно понесуть відповідальність, а своє місце знайде after-action review, який дасть свої позитивні плоди в майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Однак аналітики додають, що говорити про повний успіх зарано.

«Ситуація залишається доволі складною, адже окупанти вже залучають додаткові сили в даний район, зокрема, екіпажі ворога знову активно взялися за логістику в глибині, що підтверджує провал у їх діях. Бійці СОУ продовжують зачистку та блокування сил противника, докладаються великі зусилля, щоб помножити спроби ворога на нуль, робота триває», — резюмує DeepState.

Нагадаємо, паніше Генштаб заявив, що ЗСУ стабілізують ситуацію біля Добропілля. На цю ділянку фронту було спрямовано додаткові сили та засоби. Як наслідок, російські підрозділи активно знищуються.