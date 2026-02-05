Starlink

Реклама

Неофіційне використання російськими окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink стикається з серйозними перебоями. Це створює нові виклики для ворога, змушуючи його змінювати тактику як у тилу, так і на лінії зіткнення.

Про це розповів керівник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук», ветеран ЗСУ Віктор Таран у коментарі «Тelegraf».

За словами експерта, очікувати повного припинення атак на глибокий тил не варто. Основну загрозу для української інфраструктури, зокрема ТЕЦ, продовжують становити балістичні ракети та стратегічна авіація, робота яких мало залежить від терміналів Starlink.

Реклама

Однак ситуація з ударними безпілотниками зміниться кардинально.

«На точність це вплине, бо долітати „Шахедами“ і доводити їх до цілі „Старлінками“ вже не вийде», — наголосив Віктор Таран.

Експерт пояснив, що останнім часом росіяни використовували «Шахеди», обладнані терміналами Starlink, для високоточних ударів по цивільній логістиці, наприклад, по поїздах.

Саме цей фактор — загроза звинувачень у сприянні тероризму та потенційний обвал акцій компанії — ймовірно, змусив Ілона Маска вжити заходів щодо блокування зв’язку для агресора.

Реклама

Чи дає це перевагу на фронті ЗСУ

Найбільш відчутним удар по системі зв’язку ворога стане безпосередньо на передовій. У сучасній війні саме якісний інтернет забезпечує оперативне управління та відеотрансляцію з дронів у реальному часі.

Віктор Таран зазначає, що зараз складається ситуація, схожа на початок повномасштабного вторгнення. ЗСУ мають стабільний зв’язок, стріми з усіх видів БПЛА та швидку передачу даних на командні пункти. А росіяни втрачають «очі» та оперативність.

«Російські війська зараз майже сліпі — вони не бачать, що відбувається на полі бою, тому їхні атаки стають менш ефективними, а втрати збільшуються», — підкреслив ветеран.

Чи триватимуть «м’ясні» штурми

Попри технічні проблеми, ворог навряд чи відмовиться від наступальних дій. Аналітик прогнозує, що росіяни зможуть налагодити альтернативні канали голосового зв’язку за кілька тижнів, проте відеотрансляції залишаться для них проблемою.

Реклама

У таких умовах командування РФ, ймовірно, продовжить посилати штурмові групи «на забій».

«Ефективність знизиться, жертви з їхнього боку збільшаться, з українського — зменшаться. Ми завдаватимемо ураження, а вони не можуть оперативно передавати дані через Starlink», — резюмував Віктор Таран.

Таким чином, технологічна перевага знову опиняється на боці України, що дозволяє Силам оборони діяти швидше та ефективніше за супротивника.

Нагадаємо, раніше у США бізнесмен Ілон Маск повідомив про успіхи у питанні блокування Starlink для РФ.

Реклама

Міністр оборони України Михайло Федоров запевнив у подальшій співпраці зі SpaceX. За його словами, українська сторона активно співпрацює з командою Маска над наступними важливими діями. Федоров подякував Маску за підтримку.

Як відомо, Starlink від SpaceX відіграє ключову роль у забезпеченні зв’язку для України під час війни. Раніше мережа використовувалася для оперативного управління комунікаціями та підтримки безпеки на передовій.