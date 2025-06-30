Як війська КНДР стали несподіваним козирем Путіна на фронті: Євген Карась розповів

Солдати КНДР. / © Associated Press

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Командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем “Рейд” Євген Карась назвав присутність північнокорейських військових у прикордонних регіонах РФ серйозним викликом для України.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Фокус”.

“Північнокорейці — це дуже цікавий і драматичний фактор у цій війні. Вони справді стали великою проблемою для нас”, — заявив Карась.

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За його словами, присутність військ КНДР у Курській області змінила ситуацію на фронті не на користь України.

“Якби не було цих комуністичних сил на Курщині, можливо, ця область і трималась би краще. Корейці проявилися як не втомлена, мотивована, хоч і тупа і дика сила, яка просто “м’ясом” закрила наші позиції й поклала багато наших воїнів”, — наголосив він.

Карась додав, що без підтримки північнокорейських підрозділів російські сили не змогли б досягти успіху:

“Морська піхота, десантники, спецназ — все це було, але без корейців російська армада не могла б так просуватися”.

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За його оцінкою, війська КНДР стали третьою стороною, яка реально посилила наземні операції на боці Росії. При цьому їхній вплив, за словами майора, виявився потужнішим за вплив західних союзників України, які досі не беруть участі у бойових діях.

Карась застеріг, що у разі перекидання військ КНДР безпосередньо на територію України ситуація набуде нового виміру:

“Це різко змінить дипломатичний контекст. КНДР стане фактором, який ускладнить мирні переговори. Путін зможе шантажувати світ із Кім Чен Ином”.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Північна Корея може розгорнути свої війська на фронті в Україні вже в липні або серпні 2025 року. Така участь КНДР може посилити здатність Росії проводити наступальні дії на кількох напрямках одночасно.

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