ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Як воїни СБУ зупиняють механізовані штурми росіян: ефектні кадри та цифри

Ворог зазнав суттєвих втрат.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Спецпризначенці СБУ

Спецпризначенці СБУ

СБУ показала, як воїни зупиняють механізовані штурми росіян. Це ефективна робота спецпризначенців ЦСО "А".

Про це повідомляє СБУ.

“Точні удари, холодний розрахунок і нові технології – це саме про ефективну роботу спецпризначенців ЦСО “А” СБУ”, — йдеться у повідомленні.

Лише за два тижні вони знищили та вразили:

  • 53 танки

  • 78 ББМ

  • 101 артилерійську систему і РСЗВ

  • 13 ППО

  • 5 РЕБ/РЕР

  • 810 одиниць автотранспорту

  • 40 БпЛА та 225 антени зв’язку

  • 610 ворожих позицій та укріплень

  • 15 складів із боєприпасами та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, на їхньому рахунку – більше як тисяча знищених і поранених окупантів.

Нагадаємо, станом на ранок 19 квітня ЗСУ знищили 940 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie