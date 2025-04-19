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- Війна
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Як воїни СБУ зупиняють механізовані штурми росіян: ефектні кадри та цифри
Ворог зазнав суттєвих втрат.
СБУ показала, як воїни зупиняють механізовані штурми росіян. Це ефективна робота спецпризначенців ЦСО "А".
Про це повідомляє СБУ.
“Точні удари, холодний розрахунок і нові технології – це саме про ефективну роботу спецпризначенців ЦСО “А” СБУ”, — йдеться у повідомленні.
Лише за два тижні вони знищили та вразили:
53 танки
78 ББМ
101 артилерійську систему і РСЗВ
13 ППО
5 РЕБ/РЕР
810 одиниць автотранспорту
40 БпЛА та 225 антени зв’язку
610 ворожих позицій та укріплень
15 складів із боєприпасами та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами.
Крім того, на їхньому рахунку – більше як тисяча знищених і поранених окупантів.
Нагадаємо, станом на ранок 19 квітня ЗСУ знищили 940 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових.