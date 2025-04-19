Як воїни СБУ зупиняють механізовані штурми росіян: ефектні кадри та цифри

Спецпризначенці СБУ

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СБУ показала, як воїни зупиняють механізовані штурми росіян. Це ефективна робота спецпризначенців ЦСО "А".

Про це повідомляє СБУ.

Дата публікації 16:10, 19.04.25 Кількість переглядів 5 Як воїни СБУ зупиняють механізовані штурми росіян

“Точні удари, холодний розрахунок і нові технології – це саме про ефективну роботу спецпризначенців ЦСО “А” СБУ”, — йдеться у повідомленні.

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Лише за два тижні вони знищили та вразили:

53 танки

78 ББМ

101 артилерійську систему і РСЗВ

13 ППО

5 РЕБ/РЕР

810 одиниць автотранспорту

40 БпЛА та 225 антени зв’язку

610 ворожих позицій та укріплень

15 складів із боєприпасами та 1 склад з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, на їхньому рахунку – більше як тисяча знищених і поранених окупантів.

Нагадаємо, станом на ранок 19 квітня ЗСУ знищили 940 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових.