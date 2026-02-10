Як втрата Starlink окупантами вплинула на ситуацію під Покровськом: експерт відповів

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Втрата росіянами доступу до терміналів супутникового зв’язку Starlink стала відчутним ударом по їхній боєздатності. Це вже призвело до зниження темпів наступу на ключових ділянках фронту та погіршення координації ворожих підрозділів.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів військовий аналітик Денис Попович.

За словами експерта, відсутність стабільного супутникового зв’язку змусила росіян переглянути свої плани, зокрема на Покровському напрямку. Окупантам довелося «збавити апетити» щодо наступальних дій.

Попович пояснив, що раніше ворог активно використовував Starlink для координації диверсійно-розвідувальних груп, які заходили в тил українських військ на значну глибину.

«Ви чудово розумієте, що інфільтрація російських військ на більш-менш далекій відстані могла здійснюватися за допомогою дронів зі Starlink. Тобто інфільтраційна група йде на 10-15 км, її супроводжує дрон. А як цей дрон буде керуватися? Він керувався за допомогою Starlink», — зазначив аналітик.

Координація таких груп відбувалася офіцерами з глибини російських позицій. Тепер цей ланцюжок управління розірвано.

Які наслідки для фронту

Зникнення доступу до якісного інтернету вже має практичні наслідки, які відчувають українські захисники. Серед ключових змін Попович виділив:

Зменшення інтенсивності штурмових дій. Без надійного зв’язку ворог не ризикує проводити складні маневри. Також спостерігається, погіршення керованості підрозділів. Командири РФ втрачають оперативний контроль над військами на полі бою. Ще одним фактором є зниження кількості ударів по логістиці. Ворог став менше атакувати шляхи постачання ЗСУ через ускладнення розвідки та передачі даних.

«Ми будемо поступово відчувати те, що ворог позбавлений доступу до цієї системи. Очевидно, в подальшому будуть ще ознаки, які будуть демонструвати, що Starlink у ворога вже немає», — наголосив експерт.

Чому російський «Розсвіт» не замінить Маска

Росія намагається створити власну альтернативу західним технологіям — систему супутникового зв’язку «Розсвіт». Запуск планували на початок цього року, проте, за словами Поповича, реалізація проєкту «зсувається праворуч» через неможливість вчасно побудувати необхідну кількість супутників.

Навіть у разі успішного запуску, російська система суттєво поступатиметься оригіналу.

«Якщо навіть вони розгорнуть цю систему за планом, то там значно, в 10 разів, буде менше супутників, ніж у компанії SpaceX. Тому ставиться під питання якість зв’язку і стабільність керування», — підсумував аналітик.

Наразі, констатує експерт, реальної альтернативи Starlink у російської армії немає.

Що вигадують окупанти

До слова, на фронті фіксують постачання російським військам терміналів супутникового інтернету, які не пов’язані зі Starlink. Про це раніше повідомляв радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, Росія має кілька провайдерів швидкісного супутникового зв’язку, що працюють на базі супутників серій «Ямал» та «Експрес», і саме ці системи, ймовірно, почали активно використовувати окупаційні війська.

Експерт зазначав, що такі термінали можна ідентифікувати за зовнішніми ознаками: антени мають вигляд класичних супутникових тарілок для телебачення діаметром від 60 до 120 см, круглої або овальної форми. Вони завжди орієнтовані на південний схід або південь — у межах азимуту 110–180°.

Крім того, на відміну від Starlink, ці антени не маскують захисними чохлами, оскільки це заважає роботі обладнання на відповідних частотах. Також термінали можуть розміщувати не безпосередньо на передовій, а в тилу, забезпечуючи зв’язок із підрозділами за допомогою Wi-Fi-мостів.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Денис Попович заявляв, що Сили оборони України почали системну протидію використанню російськими військами терміналів Starlink.

За його словами, перший етап передбачає обмеження роботи Starlink на високих швидкостях, що унеможливлює ефективне застосування терміналів на дронах і знижує можливості російської аеророзвідки. Другий крок — запровадження «білих списків», які дозволяють працювати в Україні лише офіційно зареєстрованим терміналам, перекриваючи контрабандні поставки ворогу.

У підсумку окупанти втрачають захищений зв’язок і можливість оперативного управління підрозділами, а рівноцінної заміни Starlink у них немає.