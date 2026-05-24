Війна
502
Як виглядає місце влучання «Орєшніка»: у Мережі показали наслідки удару по Білій Церкві

У Мережі показали кадри з місця нічного удару РФ «Орєшніком» у Білій Церкві.

Кирило Шостак
Місце влучання в Білій Церкві / © Суспільне Новини/Гончарук Ліля

У Білій Церкві на Київщині показали наслідки нічної російської атаки «Орешніком». У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.

Про це повідомляє видання “Суспільне”.

Такий вигляд має місце нічного удару РФ по Білій Церкві. На кадрах видно наслідки атаки, яку російські війська здійснили по Київській області.

Раніше в обласній прокуратурі уточнили, що в Білоцерківському районі внаслідок удару пошкоджені гаражний кооператив, а також будівлі одного з підприємств.

Росія вдарила по Україні “Орешніком”

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Армія РФ атакувала Білоцерківський район на Київщині. У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою «Орешнік».

Водночас, як зазначають експерти, удар Росії із застосуванням балістичної ракети «Орєшнік» є ознакою безвиході Кремля. Такі удари є «нерозсудливою грою на межі ядерної війни», але вони не зупинять підтримку України європейськими партнерами.

