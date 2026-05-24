Як виглядає місце влучання «Орєшніка»: у Мережі показали наслідки удару по Білій Церкві
У Мережі показали кадри з місця нічного удару РФ «Орєшніком» у Білій Церкві.
У Білій Церкві на Київщині показали наслідки нічної російської атаки «Орешніком». У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.
Про це повідомляє видання “Суспільне”.
Такий вигляд має місце нічного удару РФ по Білій Церкві. На кадрах видно наслідки атаки, яку російські війська здійснили по Київській області.
Раніше в обласній прокуратурі уточнили, що в Білоцерківському районі внаслідок удару пошкоджені гаражний кооператив, а також будівлі одного з підприємств.
Росія вдарила по Україні “Орешніком”
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.
Армія РФ атакувала Білоцерківський район на Київщині. У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою «Орешнік».
Водночас, як зазначають експерти, удар Росії із застосуванням балістичної ракети «Орєшнік» є ознакою безвиході Кремля. Такі удари є «нерозсудливою грою на межі ядерної війни», але вони не зупинять підтримку України європейськими партнерами.