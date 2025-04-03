Як забезпечити такі ЗСУ, які відібʼють будь-яку загрозу: в ОП відповіли

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Україна провела моделювання — «військові ігри», під час яких розглянула різні сценарії можливого повторного вторгнення Росії. Результати моделювання представили західним партнерам.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з українськими та міжнародними медіа, пише «Бабель».

«На базі цих сценаріїв ми спроєктували «кількісно-якісну модель» ЗСУ, які гарантовано захистять Україну. Щоб побудувати такі ЗСУ — потрібні ресурси, яких Україна зараз не має», — сказав Павло Паліса.

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Одна з можливих міжнародних гарантій безпеки — це забезпечити Україні такі Збройні сили, які відібʼють будь-яку загрозу.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Павло Паліса також заявив, що Україна фіксує випадки порушення домовленостей і передає інформацію американській стороні дипломатичними каналами.

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