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Як загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич: Зеленський надав деталі
Сергій Захаревич був мужнім воїном, справжнім офіцером і командиром, якому довіряли життя.
Сьогодні, 1 липня, загинув полковник, командир 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Захаревич. Побратими підтвердили смерть полковника, а президент України Володимир Зеленський уточнив, що Сергій Захаревич загинув через російський ракетний удар по Гуляйполю на Запоріжжі.
Про це йшлося у зверненні українського президента, а також повідомленнях Генштабу та бійців 110-ї ОМБр.
«Він був мужнім воїном, справжнім офіцером і командиром, якому довіряли життя. Завжди поруч зі своїми бійцями — не в штабі, а на передовій. Спокійний, рішучий, принциповий. Людина, яка тримала фронт не лише наказом, а особистим прикладом. Його поважали, на нього рівнялися. Його смерть — болісна втрата для кожного, хто служив із ним пліч-о-пліч», — написали побратими.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сергій Захаревич загинув через російський ракетний удар по Гуляйполю на Запоріжжі. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким воїна. А також заявив, що є загиблі і серед бійців бригади.
«На жаль, є втрати — і військові, і цивільні. Загинув командир 110 окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким», — сказав президент.
Він додав, що наразі триває повне розслідування обставин цього удару.
«Чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, — а це був ракетний удар, — усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені», — сказав Зеленський.
Генеральний штаб ЗСУ також прокоментував смерть полковника — «офіцера честі, лідера, якого поважали побратими і якому довіряли підлеглі».
«Наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства», — написав Генштаб ЗСУ.
Що відомо про полковника Захаревича
Сергій Захаревич очолив 110-ту бригаду у лютому 2025 року. До цього він був заступником командира 33-ї окремої механізованої бригади, а також проходив службу у 30-й ОМБр та 1-й окремій танковій бригаді.
«Його досвід і лідерські якості стали опорою для всієї бригади в один із найважчих періодів», — зазначають побратими.
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