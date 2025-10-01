Як захистити Україну від балістики: експерт розповів, що для цього потрібно

Обстріл України / © ТСН

Масштабна атака Росії 28 вересня зламала стару модель протиповітряної оборони, вимагаючи нової архітектури ППО з п’ятьма ключовими елементами.

Про це авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів в інтерв’ю Оbozrevatel.

Храпчинський наголошує, що під час атаки РФ 28 вересня ворог зіграв не в масу, а у щільність та синхронізацію з одночасним пуском «Шахедів» та ракет. Це створює надмірне навантаження на існуючу систему і вимагає негайного впровадження нової архітектури ППО.

Головна мета такої архітектури — зламати логіку застосування ворожих цілей та зробити їхні атаки економічно й технічно безглуздими. Для цього потрібна багатошарова інтегрована оборона, що складається з п’яти ключових елементів.

Експерт назвав п’ять стратегічних напрямків, які мають кардинально змінити систему ППО України:

Розосередження та мобільність. Створення мережі мобільних вогневих груп та стаціонарних вузлів. Засобами РЕБ цілі «пасуться» та відводяться від міст у підготовлені коридори для перехоплення.

Багатошарова інтегрована оборона. Це включає:

Нижній шар: зенітна артилерія, ПЗРК, системи CPU з РЛС ближньої дії для боротьби з БпЛА та крилатими ракетами на малій висоті.

Середній шар: IRIS-T SLM або NASAMS.

Верхній шар: Patriot PAC-3 MSE, THAAD або SAMP-T Aster 30 — єдиний реально дієвий інструмент проти балістики.

Сенсори й наведення. Максимальна інтеграція даних від усіх джерел, включаючи пасивні та активні РЛС, звукові датчики, а також космічну розвідку партнерів для раннього попередження та режиму shoot look shoot по балістиці.

Економіка перехоплення. Відповідь на велику кількість дешевих засобів ураження має бути не дорогою, а ефективною: дрони-перехоплювачі, лазерна та імпульсна зброя. Це зніме навантаження з дорогих систем Patriot чи NASAMS.

Логістика і живучість. Швидка перезарядка, резервні позиції та макети для рознесення вузлів управління, щоб одночасні удари РФ не паралізували командування.

Що потрібно крім грошей

Храпчинський підкреслив, що для створення такої системи, окрім фінансування, потрібне стратегічне бачення.

«Ми маємо дивитися не лише на те, що ворог застосовує зараз, а й на те, як його озброєння еволюціонує», — сказав експерт.

Ключовим елементом експерт назвав «інженерну ставку» — спеціальну інституцію, яка має прораховувати загрози наперед і формувати технічні рішення ще до того, як ворог запустить їх у серію. Лише поєднання такої аналітики з фінансуванням дозволить будувати оборону, яка випереджає загрози, а не наздоганяє їх. Це єдиний шлях до створення комплексної «стіни» вздовж лінії бойового зіткнення, що зробить ворожі удари непридатними ще на етапі задуму.

Нагадаємо, служба безпеки України (СБУ) встановила жахливі масштаби використання Росією дронів-камікадзе типу Shahed для ударів по Україні. Від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Внаслідок цих масованих атак загинуло 253 людини, зазнали поранень 1524 людини. Загалом за фактами атак дронів на цивільну інфраструктуру вже зареєстровано понад 1,6 тисячі кримінальних проваджень.