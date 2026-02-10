Як закінчиться війна в Україні: аналітик The Telegraph здивував прогнозом

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Європейські лідери припустилися помилки, не усвідомивши власної геополітичної вразливості, що зрештою зіграло на руку Москві. Замість очікуваного краху, Росія посилила свої позиції, а Захід залишився у полоні застарілих уявлень про світ.

Таку думку висловив економіст і політичний оглядач Вольфганг Мюнхау у своїй колонці для видання The Telegraph.

За словами аналітика, ключові фігури європейської політики — прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц — допустили серйозний прорахунок. Вони відмовилися визнати очевидний факт: центр геополітичної ваги вже давно змістився за межі Європи.

Реклама

Мюнхау проводить паралелі з початком Першої світової війни, коли світ жив ілюзією, що бойові дії завершаться за лічені місяці. Нинішні очікування Заходу, на його думку, є ще більш відірваними від реальності. Бажання, щоб Росія програла, а Україна воювала «вічно», експерт називає таким, що не має під собою реалістичного підґрунтя.

В чому феномен російської економіки

Однією з головних помилок Заходу стала віра в тотальну ізоляцію Росії. Попри запровадження 19 пакетів санкцій ЄС та прогнози дефолту, російська економіка не лише вистояла, а й продемонструвала зростання, перейшовши на воєнні рейки.

Автор статті наголошує на хибності оцінки економічної могутності РФ у доларовому еквіваленті. Якщо застосовувати паритет купівельної спроможності, Росія фактично випереджає Німеччину у здатності виробляти зброю.

«Росії не потрібні долари чи євро для виробництва танків і ракет», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Водночас фінансовий тиск війни сьогодні болючіше б’є саме по європейських країнах. Крім того, Москва успішно зменшила залежність від західної фінансової системи, зміцнивши альянс із Китаєм та Північною Кореєю.

Як може закінчитись війна в Україні

Мюнхау дає прагматичний, хоч і невтішний прогноз щодо фіналу бойових дій. На його думку, війна навряд чи закінчиться повною перемогою однієї зі сторін. Найімовірнішим сценарієм є підписання мирної угоди або замороження конфлікту.

Згідно з прогнозом, Росія може зберегти контроль над Донбасом, а також частинами Запорізької та Херсонської областей. Проте аналітик закликає не вважати це поразкою України.

За інформацією видання, головна мета Києва — збереження незалежності та суверенітету — буде досягнута, що ще на початку повномасштабного вторгнення не здавалося гарантованим.

Реклама

Підсумовуючи, Мюнхау називає євроцентричний світогляд — віру в те, що Європа досі керує світовими процесами — найбільшою проблемою Заходу.

«Марення — це не просто психічний стан. Це ознака занепаду», — резюмує автор.

Нагадаємо, напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення доходи Росії від експорту нафти й газу впали до мінімуму за останні роки. Як пише ABC News, причиною стали нові санкції США та ЄС, тиск на «тіньовий флот» і скорочення закупівель російської нафти окремими країнами.

У січні податкові надходження від нафтогазового сектору РФ зменшилися до 393 млрд рублів — найнижчого рівня з часів пандемії. Падіння доходів змушує Кремль підвищувати податки та активніше залучати внутрішні запозичення, що ще більше ускладнює стан російської воєнної економіки.